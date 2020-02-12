Артистам, художникам, режисерам: в Одесі творчим пенсіонерам призначать доплату до пенсій

У центрі Одеси проводиться капітальний ремонт у школі (фото) Будівля Одеської загальноосвітньої школи № 122 на вул. Старопортофранківській, 45 була побудована в 1936-1937 роках. Під час Другої світової війни школа була зруйнована від попадання бомби, а в 1951 році – відновлена. Наразі в школі навчаються близько 900 учнів. ПОДРОБНЕЕ