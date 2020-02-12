Артистам, художникам, режисерам: в Одесі творчим пенсіонерам призначать доплату до пенсій

Щомісячну доплату до пенсій розміром у 500 гривень призначать видатним творчим особистостям – артистам, художникам, режисерам-постановникам, які мешкають в Одесі.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови.
До списку потрапили 12 осіб, серед яких такі легендарні актори як Ідалія Іванова (виконувачка головної ролі у фільмі “Біла акація”) та всесвітньо відомий піаніст Сергій Терент’єв.
Фото: pon.org.ua
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