Армия РФ уменьшилась на 19 600 солдат – потери на 12 апреля

Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 11 апреля С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже полтора месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет. ПОДРОБНЕЕ

Украинский «железный генерал» — герой, но не звезда Издание Politico — 8 апреля вышло с материалом о руководителе ВСУ, который уже 45 сутки руководит армией дающей отпор орде из россии. Познакомьтесь с Валерием Залужным, главнокомандующим Вооруженных сил Украины, который тихо ведет борьбу с российскими оккупантами. ПОДРОБНЕЕ