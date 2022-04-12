Армия РФ уменьшилась на 19 600 солдат – потери на 12 апреля

Уже 48-е сутки Вооруженные силы Украины продолжают героическое сопротивление российскому вторжению. При этом каждый день враг в большом количестве теряет живую силу и технику.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 19 600 человек (+100)*,
- танков ‒ 732 ед (+7),
- боевых бронированных машин ‒ 1946 ед (+23),
- артиллерийских систем – 349 ед (+2),
- РСЗО – 111 ед,
- средства ПВО – 63 ед (+8),
- самолетов – 157 ед (+3),
- вертолетов – 140 ед (+3),
- автомобильной техники – 1406 ед (+19),
- корабли /катера – 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 124 (+5).
- специальная техника – 25.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
* В () скобках указаны потери российских оккупантов за сутки
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.