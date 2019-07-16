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Новости Одессы и Одесской области

Арматура, сваи и подъемный кран: на 12-й станции Фонтана началась стройка отеля

Арматура, сваи и подъемный кран: на 12-й станции Фонтана началась стройка отеля

По адресу Фонтанская дорога, 153-А строители срезали часть склона, установили подъемный кран и бетономешалки. Как передает корреспондент «Одесской жизни», побывавший на месте строительства шестиэтажного отеля, над забором уже появились вывески с визуализацией отеля.

На самой площадке присутствует несколько бригад строителей, а также установлен подъемный кран для залива бетона во врытые в землю деревянные формы с арматурой.

 

Судя по информации на баннерах, на территории отеля должна появиться подземная парковка. Если такие планы будут воплощены в жизнь, это помогло бы разгрузить движение на данном участке Фонтана.

Кроме того, тут уже появился отдел продаж. На своем сайте застройщик обещает, что заселяться можно будет в четвертом квартале 2020 года.

Напомним, что заказчиком строительства является ООО «Бiля Самого Моря», которым с недавних пор владеет кипрская компания ООО «Тервизиано Холдинг ЛТД».

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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