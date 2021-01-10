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Аркадия на локдауне: море, солнце и еда (фото) 

Аркадия на локдауне: море, солнце и еда (фото) 

Последние дни длинных новогодних выходных ознаменовались не только началом локдауна, но и необычайно теплой погодой. А что делать одесситам, когда припекает солнышко, а ветра вообще нет? Конечно, идти к морю.

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В воскресенье Трассу здоровья вышло тысячи людей. На Черном море полный штиль, а значит, можно не только быстро пробежаться вдоль берега, а погулять медленно, посидеть на лавочке подставив лицо солнцу, получив тем самым необходимую дневную дозу витамина D. Кто-то даже собирался компанией на небольшой пикник с шашлыками и музыкой. Не ждать же майских праздников, в самом деле, когда погода благоволит.

Конечно, прогулявшись по свежему воздуху захочется есть и пить. Но даже еще до карантина практически все заведения закрылись до самого лета. Спасают будки, которые всегда торгуют на вынос. Их ассортимент практически идентичен: чай, кофе, горячий шоколад, какао. Зимой, в большинстве из них, в большой электрокастрюле теплится глинтвейн. Стоимость стаканчика 25-80 грн.

В самой Аркадии выбор кафе, работающих на вынос гораздо больше. Но и очереди к ним тоже значительно больше, за исключением кафе, торгующих мороженым. Но даже у них в это воскресенье есть клиенты.

Несколько ресторанов вдоль трассы Здоровья и в Аркадии организовали работу “на вынос”. Они продают уже расфасованные в боксы салаты, а также горячее из котелков. В меню уха, жаркое, плов, закарпатский бограч, шашлыки.

Из других развлечений работают детские качели – карусели и каток. Кстати, туалеты тоже все открыты, как платные, так и муниципальные бесплатные вдоль Трассы здоровья. Все это великолепие дополняют уличные музыканты, которые традиционно развлекают гуляющих напротив Итаки – аккордеонист и местный старожил “ковбой”, который работал даже в новогоднюю ночь.

Напомним, на Одессу надвигается снегопад.

Фото: Юлия Сущенко

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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