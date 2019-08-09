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Новости Одессы и Одесской области

Апокалипсис вернулся: в Одессе буря ломает ветки, заливает улицы и парализует движение

Апокалипсис вернулся: в Одессе буря ломает ветки, заливает улицы и парализует движение

Прошло не так много времени с тех пор, как на Одессу обрушился сильный ливень, а в городе снова разбушевалась непогода. 

Похоже, синоптики, передав штормовое предупреждение на сегодня, не ошиблись.

В некоторых районах уже разгулялась самая настоящая буря. Причем на окраинах города из-за дождя образовались целые реки.

Первой, по традиции, пострадала улица Балковская, там уже можно плавать на лодке. Это видно по фотографиям, которые очевидцы выложили в соцсетях. Там приостановили движение трамваи № 15 и № 22.

Река на ул. Балковской

В центре тоже не на шутку разошелся ливень и начало подтапливать. Так, например, “поплыли” улицы Греческая и Дерибасовская.

Также говорят, что гроза пронеслась над пригородом Одессы на севере.

При этом в районе Аркадии и Французского бульвара прошел пока только мелкий дождик. Но даже небольшие капли напугали народ, разогнав с пляжей. Отдыхающие стройными рядами шагали по домам. Впрочем, спасательный круг, который многие несли под мышкой, не пригодился.

Однако грозовой фронт вызвал пробки, видимо, люди, от греха подальше, решили пораньше уехать домой. И, наверное, не зря. Начавшись с мелкого дождя, позже непогода и там дала о себе знать.

Кроме того, в этом районе из-за порывов шквального ветра то и дело падали ветки с деревьев. Так, огромная ветка свалилась на машину, зацепив провода контактной сети возле театра Музкомедии, в итоге застряли трамваи №№5 и 28.

Аналогичная ситуация сложилась с трамваем №10 на улице Ицхака Рабина.

Фото: grad.ua, Odessa.online

 

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