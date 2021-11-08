Анекдот дня: сколько стоили похороны Рабиновича?

Сегодня, 8 ноября, «Одесская жизнь» предлагает вам смешной анекдот про Рабиновича.
Рабинович умер. В своем завещании он распорядился выделить 40 000 долларов на хорошие похороны. После окончания похорон его вдова Сара подошла к своей старой и лучшей подруге Розе и, обняв ее, сказала:
— Я уверена, что Изя был бы доволен!
— Я знаю, что ты правa, но сколько это все стоило на самом деле?
— Сорок тысяч долларов.
Роза удивлена:
— Все было прекрасно, но сорок тысяч долларов?!
Сара ответила:
— Похороны —— 6 500 долларов, я пожертвовала 500 долларов синагогe, спиртные напитки, закуска — еще 500 долларов, а остальные пошли на мемориальный камень.
— 32 500 долларов за мемориальный камень?! Какого же он будет размера?
— 5 карат.
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