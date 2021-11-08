Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: сколько стоили похороны Рабиновича?

Анекдот дня: сколько стоили похороны Рабиновича?

Сегодня, 8 ноября, «Одесская жизнь» предлагает вам смешной анекдот про Рабиновича.

Подписаться

Рабинович умер. В своем завещании он распорядился выделить 40 000 долларов на хорошие похороны. После окончания похорон его вдова Сара подошла к своей старой и лучшей подруге Розе и, обняв ее, сказала:
— Я уверена, что Изя был бы доволен!
— Я знаю, что ты правa, но сколько это все стоило на самом деле?
— Сорок тысяч долларов.
Роза удивлена:
— Все было прекрасно, но сорок тысяч долларов?!
Сара ответила:
— Похороны ——  6 500 долларов, я пожертвовала 500 долларов синагогe, спиртные напитки, закуска — еще 500 долларов, а остальные пошли на мемориальный камень.
— 32 500 долларов за мемориальный камень?! Какого же он будет размера?
— 5 карат.

Читайте еще анекдоты:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить