Анекдот дня: сколько стоили похороны Рабиновича?

Рабинович умер. В своем завещании он распорядился выделить 40 000 долларов на хорошие похороны. После окончания похорон его вдова Сара подошла к своей старой и лучшей подруге Розе и, обняв ее, сказала:

— Я уверена, что Изя был бы доволен!

— Я знаю, что ты правa, но сколько это все стоило на самом деле?

— Сорок тысяч долларов.

Роза удивлена:

— Все было прекрасно, но сорок тысяч долларов?!

Сара ответила:

— Похороны —— 6 500 долларов, я пожертвовала 500 долларов синагогe, спиртные напитки, закуска — еще 500 долларов, а остальные пошли на мемориальный камень.

— 32 500 долларов за мемориальный камень?! Какого же он будет размера?

— 5 карат.

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