Анекдот дня: о привычках в семейной жизни

Мужчина и женщина поженились, он ей и говорит:

— Поскольку ты моя жена, то должна уважать мои привычки. у меня их 3!!! Первая. Каждую среду я играю с друзьями в футбол. Дождь, снег, что бы ни случилось — футбол! Поняла?

— Поняла, — отвечает жена.

— Вторая. Каждую пятницу я с друзьями играю в преферанс.

— Поняла?

— Поняла — отвечает жена.

— И, наконец, третья. Каждое воскресенье у меня рыбалка. Зима, холод, день рождения тещи — все равно. Поняла?

— Поняла, — отвечает жена.

— Ну и? Что скажешь?

— Я все поняла.

— Возражения есть?

— Нет.

— А может быть, у тебя тоже есть привычки какие-то?

— Да, одна. Я каждый вечер в 9 часов занимаюсь сексом. Есть муж дома, нет мужа дома — все равно, у меня — секс!

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