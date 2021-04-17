Анекдот дня: о привычках в семейной жизни

Сегодня «Одесская жизнь» предлагает вам анекдот на тему привычек.
Мужчина и женщина поженились, он ей и говорит:
— Поскольку ты моя жена, то должна уважать мои привычки. у меня их 3!!! Первая. Каждую среду я играю с друзьями в футбол. Дождь, снег, что бы ни случилось — футбол! Поняла?
— Поняла, — отвечает жена.
— Вторая. Каждую пятницу я с друзьями играю в преферанс.
— Поняла?
— Поняла — отвечает жена.
— И, наконец, третья. Каждое воскресенье у меня рыбалка. Зима, холод, день рождения тещи — все равно. Поняла?
— Поняла, — отвечает жена.
— Ну и? Что скажешь?
— Я все поняла.
— Возражения есть?
— Нет.
— А может быть, у тебя тоже есть привычки какие-то?
— Да, одна. Я каждый вечер в 9 часов занимаюсь сексом. Есть муж дома, нет мужа дома — все равно, у меня — секс!