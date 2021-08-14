Анекдот дня: муж отправил телеграмму из командировки

Сегодня, 14 августа, «Одесская жизнь» предлагает анекдот на тему супружеской неверности.
Мужик перед возвращением из командировки посылает телеграмму домой, чтобы встретили. Приезжает, долго и безуспешно стоит на вокзале, отправляется домой. Открывает дверь своими ключами, застаёт жену с любовником в постели… После скандала, заходит к соседу с поллитровкой, предлагает выпить с ним с горя. На расспросы соседа объясняет суть дела. Выпивают. Где-то после очередной рюмки, сосед философски замечает:
— Сосед, а может твоя жена вовсе и не виновата, может просто телеграмма не дошла?