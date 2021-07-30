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Анекдот дня: как Фима купил ценную картину

Анекдот дня: как Фима купил ценную картину

Сегодня, 30 июля, «Одесская жизнь» предлагает вам еврейский анекдот из области искусства.

Фима купил в Италии ценную картину эпохи Ренессанса. Чтобы не задержали на таможне, попросил знакомого художника намалевать поверх картины какой-нибудь простенький пейзаж. Приехав домой, он сдал картину в реставрационную мастерскую, чтобы там смыли намалёванное сверху.

Через два дня реставратор звонит Фиме:

— Верхний пейзаж я смыл, вместе с ним сползла и картина эпохи Возрождения. Из-под неё показался портрет Муссолини. Продолжать работу или уже хватит?

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