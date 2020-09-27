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Андрей Данилевич стал студентом и однокурсником… Александра Усика

Андрей Данилевич стал студентом и однокурсником… Александра Усика

Чтобы идти в ногу со временем, нужно учиться. Так считает и известный телеведущий Андрей Данилевич, который снова стал студентом. Он поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел на психологический факультет.

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Харьковский университет внутренних дел

Для телеведущего «Интера» это будет уже третье высшее образование. Ранее Андрей Данилевич окончил юридический факультет Института последипломного образования Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и получил техническое образование в Житомирском инженерно-технологическом институте. Теперь – психология. Андрей считает, что теоретические знания именно в этой сфере весьма пригодятся в работе: «Мне хочется вникнуть в эту непростую, но такую злободневную науку. По сути, с практической психологией я постоянно сталкиваюсь в студии ток-шоу «Касается каждого». И с психологией отношений, и с психологией воспитания детей, и с психологией социума. В наших программах есть все. Очень часто в качестве экспертов проекта выступают мэтры психологии и психиатрии – я тоже чему-то учусь у них, черпаю полезные знания. И, конечно же, какие-то приемы психологические я применяю во время общения с героями наших программ. Но хотелось бы подкрепить все это серьезной теорией, которую смогу получить во время обучения. Это будет полезно и в работе, и в жизни».

Андрей Данилевич и Александр Усик

Мысль о получении еще и психологического образования у Андрея Данилевича возникла давно. Но из-за плотного съемочного графика ток-шоу «Касается каждого» и детского талант-шоу «Круче всех», а также насыщенных будней отца теперь уже троих детей все никак не получалось выделить время. Помогла случайность – знакомство с ректором Харьковского национального университета внутренних дел, который рассказал, что у них есть факультет психологии, и предложил попробовать поступить к ним. Андрей согласился. «В школьные годы я мечтал стать милиционером, – вспоминает ведущий. – Постоянно писал об этом в сочинениях. Даже помню фразу в одном из них: «Я хочу бить бандитов». Жизнь сложилась по-другому, полицейским я не стал. Но благодаря обучению в Харьковском национальном университете внутренних дел смогу немного прикоснуться к детской мечте».

Харьковский университет внутренних дел

За день до поездки в Харьков на вступительные экзамены Андрей Данилевич через общих знакомых узнал, что на психологический факультет ХНУВД собирается поступать и известный боксер Александр Усик. В итоге они поехали сдавать экзамены вместе. Никаких поблажек при поступлении знаменитостям не делали. «Мы сдавали экзамен вместе с другими абитуриентами на общих основаниях, – рассказывает Андрей. – Полтора часа писали тесты по английскому и по психологии. Честно говоря, я волновался, потому что было нелегко, пришлось серьезно пошевелить мозгами, чтобы ответить на все вопросы».

Конечно же, после экзамена именитым гостям был организован теплый прием: им провели экскурсию по университету, рассказали о его истории и выпускниках, познакомили с преподавателями и людьми, которые стояли у истоков создания вуза, и даже пригласили поупражняться в стрельбе в тире, где проходят боевую подготовку будущие полицейские. Кроме того, на стадионе университета была организована встреча Андрея Данилевича и Александра Усика с курсантами – они делились с молодым поколением своими историями успеха, отвечали на вопросы и фотографировались. А еще звездные абитуриенты смогли немного посмотреть Харьков. Андрей Данилевич признается, что впервые побывал в этом городе и он произвел на него впечатление: «Харьков покорил меня своей архитектурой, красивыми парками, широкими проспектами, хорошими дорогами и впечатлил масштабами и чистотой». Поэтому телеведущий рад, что благодаря обучению в ХНУВД будет бывать здесь чаще.

Харьковский университет внутренних дел

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