Агитация за Трампа: одессит участвует в модерации популярной в США Facebook-страницы

Facebook-страница «I Love America», у которой более 1 млн читателей, модерируется украинцами. Эта страница зарегистрирована в 2017 году на веб-стратега из Одессы Андрея Зюзикова.

Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на Popular Information.

“I Love America” — это сообщество, которое преисполнено американского патриотизма, а в последнее время активно агитирует за действующего президента США Дональда Трампа. Модерирует страницу 10 граждан Украины, француз и американец.

Виртуальный контент сообщества достигает большего количества читателей, нежели у нескольких ведущих американских СМИ вместе взятых.

Кроме того, на странице часто репостятся мемы российского Агентства интернет-исследований, которое создавало фейковые фб-страницы в пользу Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года, сообщает The Washington Post.

Фото: www.sfgate.com