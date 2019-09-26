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Новости Одессы и Одесской области

Агитация за Трампа: одессит участвует в модерации популярной в США Facebook-страницы

Агитация за Трампа: одессит участвует в модерации популярной в США Facebook-страницы

Facebook-страница «I Love America», у которой более 1 млн читателей, модерируется украинцами. Эта страница зарегистрирована в 2017 году на веб-стратега из Одессы Андрея Зюзикова.

Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на Popular Information.

“I Love America” — это сообщество, которое преисполнено американского патриотизма, а в последнее время активно агитирует за действующего президента США Дональда Трампа. Модерирует страницу 10 граждан Украины, француз и американец.

Виртуальный контент сообщества достигает большего количества читателей, нежели у нескольких ведущих американских СМИ вместе взятых.

Кроме того, на странице часто репостятся мемы российского Агентства интернет-исследований, которое создавало фейковые фб-страницы в пользу Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года, сообщает The Washington Post.

Фото: www.sfgate.com

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