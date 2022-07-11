Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 11 – 14 июля

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 11 – 14 июля

Эту неделю можно назвать литературной. Ведь количество презентаций книг, их обсуждения и встреч с авторами невероятно. Кажется, украинцы постепенно возвращаются в свои любимые занятия, среди которых чтение – не на последнем месте. И действительно, книги помогают отвлечься, задуматься или дать почтение и вдохновение. А какие книги любите читать вы?

Что: Йога

Где: пер. Азарова

Когда: 12 — 14 июля, 7:00

йога

Что: «Санаторийная Зона» Мыколы Хвылевого. Обсуждение книги

Где: Онлайн

Когда: 11 июля, 19:00

https://fb.me/ e/2HgcRqWkR 

Санаторийная зона

Что: Украинский разговорный клуб 

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 12 июля, 11:00

Украинский клуб

Что: Лекция “Межкультурная коммуникация. Как это работает”

Где: Онлайн 

Регистрация https://is.gd/wLELi5 

Когда: 12 июля, 11:00

https://fb.me/ e/2B3Q2Kh7N 

межкультурная коммуникация

Что: Артем Федорчук: Ранняя история евреев в Украине

Где: Онлайн 

Когда: 12 июля, 13:00

https://fb.me/ e/3z4gucA9T 

История евреев

Что: Киноклуб. Показ фильмов Чилдренкинофест

Где: Ак.Королева, 46, Одесская областная библиотека для юношества

Когда: 12 июля, 15:00 

https://fb.me/ e/1BWqkQilm 

Киноклуб

Что: Лекция Бориса Филоненко «Художники и художницы дома «Слово». Переоборудованный возврат»

Где: Онлайн 

Когда: 12 июля, 19:00

https://fb.me/ e/2xfdr4o2S 

слово лекция

Что: Встреча с поэтом Сашей Обрием

Где: Онлайн

Когда: 13 июля, 14:00

https://fb.me/ e/3BSb5xowe 

Сашко Горизонт

Что: Выставка-ярмарка работ украинских иллюстраторов

Где: Пале Рояль

Когда: 14 июля, 15:00

https://fb.me/e/1ZTs0HQUD 

выставка иллюстраторов width=

Что: Читательский клуб «Pro-читай»

Где: Ак.Королева, 46, Одесская областная библиотека для юношества

Когда: 14 июля, 15:00 

https://fb.me/ e/1RIBM7l5V 

читательский клуб

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