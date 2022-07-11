Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 11 – 14 июля

Эту неделю можно назвать литературной. Ведь количество презентаций книг, их обсуждения и встреч с авторами невероятно. Кажется, украинцы постепенно возвращаются в свои любимые занятия, среди которых чтение – не на последнем месте. И действительно, книги помогают отвлечься, задуматься или дать почтение и вдохновение. А какие книги любите читать вы?
Что: Йога
Где: пер. Азарова
Когда: 12 — 14 июля, 7:00
Что: «Санаторийная Зона» Мыколы Хвылевого. Обсуждение книги
Где: Онлайн
Когда: 11 июля, 19:00
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 12 июля, 11:00
Что: Лекция “Межкультурная коммуникация. Как это работает”
Где: Онлайн
Регистрация https://is.gd/wLELi5
Когда: 12 июля, 11:00
Что: Артем Федорчук: Ранняя история евреев в Украине
Где: Онлайн
Когда: 12 июля, 13:00
Что: Киноклуб. Показ фильмов Чилдренкинофест
Где: Ак.Королева, 46, Одесская областная библиотека для юношества
Когда: 12 июля, 15:00
Что: Лекция Бориса Филоненко «Художники и художницы дома «Слово». Переоборудованный возврат»
Где: Онлайн
Когда: 12 июля, 19:00
Что: Встреча с поэтом Сашей Обрием
Где: Онлайн
Когда: 13 июля, 14:00
Что: Выставка-ярмарка работ украинских иллюстраторов
Где: Пале Рояль
Когда: 14 июля, 15:00
Что: Читательский клуб «Pro-читай»
Где: Ак.Королева, 46, Одесская областная библиотека для юношества
Когда: 14 июля, 15:00