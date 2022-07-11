Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 11 – 14 июля

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 8 – 10 июля Эти выходные будут жаркими. И это не только о погоде и температуре воздуха. Посмотрите, какое количество бесплатных событий запланировано. Обратите внимание, что все они, кроме утренней йоги и концерт на балконе, проходят в закрытых помещениях, а это значит, что вам будет комфортно даже в самые жаркие часы дня! ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 5 – 7 июля Наступила очередная рабочая неделя, когда один день сменяет другой. Чтобы немного разбавить рутину предлагаем вам не забывать о культурной жизни, спорте и самообразовании. Тем более что события, которые мы предлагаем — бесплатные, от вас нужны только желание и правильное распределение своего времени. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 1 – 3 июля Наши бойцы героически отстаивают наше право на жизнь, работу и отдых. Они сражаются, мы поддерживаем. И так будет до нашей полной Победы. Давайте настроимся на плодотворный июль, но не будем забывать о культурных событиях, которые можно посещать бесплатно. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 28-30 июня Вот и июнь промелькнул. 28 июня мы отмечаем День Конституции, но обратите внимание, что в этом году он станет обычным рабочим днем. Несмотря на это, в Одессе произойдут интересные события к этому празднику. Не менее активны будут и другие дни недели. Следовательно, следите за событиями и не пропустите интересного. ПОДРОБНЕЕ