Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: бесплатные события 21 – 23 июня

Афиша Одессы: бесплатные события 21 – 23 июня

Еще одна неделя войны. Под взрывы ракет и работу ПВО, одесситов призывают не падать духом, не терять надежды на лучшее и верить в ВСУ. Подборка бесплатных событий на этой неделе выглядит оптимистично – лекции, мероприятия и ивент по поиску работы. Не упустите то, что будет полезным именно вам.

Что: Лекция Дмитрия Жданова: История Куяльницкого лимана

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

https ://us04web.zoom.us/j/77446642536… 

Когда: 21 июня, 15:00 

https://fb.me/e/1TLHbXUqN  

 

Что: Ольга Балашова о Валерии Басанце

Где: онлайн 

Когда: 22 июня, 20:00

https://fb.me/e/3nHqLhnFw  

 

Что: PROработу и партнерство 

Где: Александровский, 12, р-н Александровский

Когда: 23 июня, 11:00-17:00

https://fb.me/e/3bYJ7uxMN  

 

Что: Благотворительный концерт и выставка от Одесского театра музыкальной комедии

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 23 июня, 17:00

https://fb.me/e/2dZrx5zeJ  

 

Что: Как говорить с детьми о войне. Воркшоп

Где: Онлайн по регистрации 

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Когда: 23 июня, 19:00

https://fb.me/e/3vLM58VKQ  

 

Что: Благотворительный концерт в поддержку ВСУ группы «Друже Музыко»

Где: https://youtu.be/cwCuEtD0tM8 

Когда: 23 июня, 19:00 

https://fb.me/e/23T8oO7oS

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Редакция ПРОФИЛЬ

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