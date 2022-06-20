Афиша Одессы: бесплатные события 21 – 23 июня

Еще одна неделя войны. Под взрывы ракет и работу ПВО, одесситов призывают не падать духом, не терять надежды на лучшее и верить в ВСУ. Подборка бесплатных событий на этой неделе выглядит оптимистично – лекции, мероприятия и ивент по поиску работы. Не упустите то, что будет полезным именно вам.
Что: Лекция Дмитрия Жданова: История Куяльницкого лимана
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
https ://us04web.zoom.us/j/77446642536…
Когда: 21 июня, 15:00
Что: Ольга Балашова о Валерии Басанце
Где: онлайн
Когда: 22 июня, 20:00
Что: PROработу и партнерство
Где: Александровский, 12, р-н Александровский
Когда: 23 июня, 11:00-17:00
Что: Благотворительный концерт и выставка от Одесского театра музыкальной комедии
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 23 июня, 17:00
Что: Как говорить с детьми о войне. Воркшоп
Где: Онлайн по регистрации
Когда: 23 июня, 19:00
Что: Благотворительный концерт в поддержку ВСУ группы «Друже Музыко»
Где: https://youtu.be/cwCuEtD0tM8
Когда: 23 июня, 19:00