Афиша Одессы: бесплатные события 30 мая – 2 июня

Завершается наша самая тревожная весна. Что ждет нас впереди? Не менее тревожное лето. Что нам с этим делать? Жить дальше с верой в победу – учиться, работать, бороться, помогать ВСУ. Именно этим мы и предлагаем заняться с помощью подборки бесплатных событий.
Что: Коммунальные услуги во время военного положения
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 30 мая, 13:00
Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа
Где: Онлайн
Когда: Ежедневно, 15:00
https://www.facebook.com/OdTUZ
Что: Благотворительный культурный тур “На пути к победе”
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 31 мая, 16:00
Что: Благотворительный концерт Raw Grip
Где: www.youtube.com/MoreMusicClub
Когда: 31 мая, 22:00
Что: Диана Клочко о Зинаиде Серебряковой
Где: https://us02web.zoom.us/j/8831081108
Когда: 1 июня, 20:00
Что: Праздничная детская программа
Где: Маразлиевская, ВКО
Когда: 1 июня, 13:00
Что: Лекция «Огненный шов» Евгения Оскаровича Патона
Где: Онлайн
Когда: 2 июня, 20:00
Регистрация https://bit.ly/3FzkmcI