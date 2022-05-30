Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: бесплатные события 30 мая – 2 июня

Афиша Одессы: бесплатные события 30 мая – 2 июня

Завершается наша самая тревожная весна. Что ждет нас впереди? Не менее тревожное лето. Что нам с этим делать? Жить дальше с верой в победу – учиться, работать, бороться, помогать ВСУ. Именно этим мы и предлагаем заняться с помощью подборки бесплатных событий.

Что: Коммунальные услуги во время военного положения

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского 

Когда: 30 мая, 13:00

https://fb.me/e/1KR1x0b8U  

 

Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа

Где: Онлайн 

Когда: Ежедневно, 15:00

https://www.facebook.com/OdTUZ  

 

Что: Благотворительный культурный тур “На пути к победе”

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского 

Когда: 31 мая, 16:00

https://fb.me/e/1KkL88cWE  

 

Что: Благотворительный концерт Raw Grip

Где: www.youtube.com/MoreMusicClub

Когда: 31 мая, 22:00 

https://fb.me/e/37DqpQpDJ  

 

Что: Диана Клочко о Зинаиде Серебряковой

Где: https://us02web.zoom.us/j/8831081108 

Когда: 1 июня, 20:00

https://fb.me/e/4S8tuem9L  

 

Что: Праздничная детская программа

Где: Маразлиевская, ВКО

Когда: 1 июня, 13:00

https://fb.me/e/2nVZ5YQLi  

 

Что: Лекция «Огненный шов» Евгения Оскаровича Патона

Где: Онлайн

Когда: 2 июня, 20:00

Регистрация https://bit.ly/3FzkmcI

https://fb.me/e/1w1Lkn8Sm  

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Редакция ПРОФИЛЬ

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