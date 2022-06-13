Афиша Одессы: бесплатные события 13-16 июня

В Одессе – жара. Но помним, что на море в этом году нельзя. Поэтому вместо пляжной жизни нам остается наслаждаться жизнью культурной. А она на этой неделе очень интересная. Так что ходите на выставки, смотрите онлайн показы представлений, слушайте интересные лекции – наша подборка именно для того, чтобы разнообразить ваш досуг.
Что: Спектакль “Обиженые. Россия” Херсонского драматического театра
Где: https://youtu.be/IjP-l3wPn4w
Когда: 13 июня, 18:30
Что: Спектакль «Токийская фуга» , г.Осака, Япония
Где: https: //youtu.be/_0CElDvXtkw
Когда: 13 июня, 18:30
Что: Открытие выставки “От сердца к сердцу”
Где: Галерея АртОдесса, Летний театр
Когда: 14 июня, 15:00
Что: Спектакль «Король мясопуст», театр г.Кельц, Польша
Где: https://youtu.be/hZoUQ-RcHFc
Когда: 14 июня, 16:00
Что: Женский образ в украинской визуальной культуре
Когда: 14 июня, 20:00
Что: Благотворительный концерт Mihail Ksida Quartet
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 15 июня, 17:00
Что: Прогулки по не/существующей экспозиции: Диана Клочко о Михаиле Жуке
Где: https://us02web.zoom.us/j/8831081108
Когда: 15 июня, 20:00
Что: Концерт проектов Potreba, Ясень, Light Dreams
Где: https://youtu.be/NR4OLN70u60
Когда: 16 июня, 20:00