Афиша Одессы: бесплатные события 13-16 июня

Гашение новой марки и театральный фестиваль онлайн: бесплатные события Одессы 10-12 июня Как давно вы были на фестивале? Мы предлагаем вам заполнить этот пробел. Ведь на днях вы можете побывать, хотя бы и виртуально на фестивале фильмов для детей и на театральном фестивале «Мельпомена Таврии», показы которого состоятся в других городах Украины и Европы, а также онлайн. Именно к ним мы предлагаем вам приобщиться. ПОДРОБНЕЕ

Бесплатные события Одессы 7-9 июня Лето… И так хочется на пляж… Но нельзя. Итак, ловите события, которые отвлекут ваши мысли от моря. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: бесплатные события 30 мая – 2 июня Завершается наша самая тревожная весна. Что ждет нас впереди? Не менее тревожное лето. Что нам с этим делать? Жить дальше с верой в победу – учиться, работать, бороться, помогать ВСУ. Именно этим мы и предлагаем заняться с помощью подборки бесплатных событий. ПОДРОБНЕЕ