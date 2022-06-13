Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: бесплатные события 13-16 июня

В Одессе – жара. Но помним, что на море в этом году нельзя. Поэтому вместо пляжной жизни нам остается наслаждаться жизнью культурной. А она на этой неделе очень интересная. Так что ходите на выставки, смотрите онлайн показы представлений, слушайте интересные лекции – наша подборка именно для того, чтобы разнообразить ваш досуг.

 

Что: Спектакль “Обиженые. Россия” Херсонского драматического театра

Где: https://youtu.be/IjP-l3wPn4w 

Когда: 13 июня, 18:30 

 

Что: Спектакль «Токийская фуга» , г.Осака, Япония

Где: https: //youtu.be/_0CElDvXtkw 

Когда: 13 июня, 18:30

 

Что: Открытие выставки “От сердца к сердцу”

Где: Галерея АртОдесса, Летний театр 

Когда: 14 июня, 15:00 

https://fb.me/e/3Igccomr7  

 

Что: Спектакль «Король мясопуст», театр г.Кельц, Польша

Где: https://youtu.be/hZoUQ-RcHFc 

Когда: 14 июня, 16:00

 

Что: Женский образ в украинской визуальной культуре 

Где: ttps://bit.ly/3magPsF

Когда: 14 июня, 20:00 

https://fb.me/e/2a2rx1T5S  

 

Что: Благотворительный концерт Mihail Ksida Quartet

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 15 июня, 17:00

https://fb.me/e/1VVi0YH57  

 

Что: Прогулки по не/существующей экспозиции: Диана Клочко о Михаиле Жуке

Где: https://us02web.zoom.us/j/8831081108 

Когда: 15 июня, 20:00

https://fb.me/e/3wf5m3Fp3  

 

Что: Концерт проектов Potreba, Ясень, Light Dreams

Где: https://youtu.be/NR4OLN70u60 

Когда: 16 июня, 20:00

https://fb.me/e/1TUGg4n5k  

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Редакция ПРОФИЛЬ

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