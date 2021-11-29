Новости Одессы и Одесской области

Афіша безкоштовних подій Одеси 29 листопада-2 грудня

Афіша безкоштовних подій Одеси 29 листопада-2 грудня

Зустрічаємо зиму дощами та безкоштовними подіями. Цей тиждень пройде під знаком маски. Але не медичної, а театральної! Адже зараз проходять фінальні покази вистав, які увійшли до шорт листа Премії “ГРА”. Отже ви можете відправитися у віртуальну подорож до Львова, Берегова, Києва і подивитися кращі роботи місцевих театрів. Не пропустіть таку можливість!

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Що: Ветеранська література, або про що пишуть воїни

Де: Онлайн

Коли: 29 листопада, 16:00

 

Що: Опера “Лис Микита”. Львівський національний академічний театр опери

Де: Онлайн

Коли: 29 листопада, 20:00

Що: День донора

Де: Ланжеронівська 13/1, Отель Моцарт

Коли: 30 листопада, 8:30 — 11:00

День донора

Що: Лекція “Як ми прогавили Хануку”

Де: Приморська, 9, Hilel

Коли: 30 листопада, 20:00

Що: Мюзікл Шинель. Київський академічний Молодий театр

Де: Онлайн

Коли: 30 листопада, 20:00

Що: Зустріч із поетом Наїлем Муратовим

Де: тут

Коли: 1 грудня, 12:00

Що: Відкриття виставки Наталії Лози

Де: Маразліївська, 7, ВКО

Коли: 1 грудня, 17:00

выставка Натальи Лозы

Що: Вистава “Собаче серце”. Одеський український театр

Де: Онлайн

Коли: 1 грудня, 20:00

 

Що: Вистава “Це дитя”. Угорський театр м. Берегово

Де: Онлайн

Коли: 2 грудня, 20:00.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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