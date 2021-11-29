Афіша безкоштовних подій Одеси 29 листопада-2 грудня

Зустрічаємо зиму дощами та безкоштовними подіями. Цей тиждень пройде під знаком маски. Але не медичної, а театральної! Адже зараз проходять фінальні покази вистав, які увійшли до шорт листа Премії “ГРА”. Отже ви можете відправитися у віртуальну подорож до Львова, Берегова, Києва і подивитися кращі роботи місцевих театрів. Не пропустіть таку можливість!
Що: Ветеранська література, або про що пишуть воїни
Де: Онлайн
Коли: 29 листопада, 16:00
Що: Опера “Лис Микита”. Львівський національний академічний театр опери
Де: Онлайн
Коли: 29 листопада, 20:00
Що: День донора
Де: Ланжеронівська 13/1, Отель Моцарт
Коли: 30 листопада, 8:30 — 11:00
Що: Лекція “Як ми прогавили Хануку”
Де: Приморська, 9, Hilel
Коли: 30 листопада, 20:00
Що: Мюзікл Шинель. Київський академічний Молодий театр
Де: Онлайн
Коли: 30 листопада, 20:00
Що: Зустріч із поетом Наїлем Муратовим
Де: тут
Коли: 1 грудня, 12:00
Що: Відкриття виставки Наталії Лози
Де: Маразліївська, 7, ВКО
Коли: 1 грудня, 17:00
Що: Вистава “Собаче серце”. Одеський український театр
Де: Онлайн
Коли: 1 грудня, 20:00
Що: Вистава “Це дитя”. Угорський театр м. Берегово
Де: Онлайн
Коли: 2 грудня, 20:00.