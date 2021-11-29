Афіша безкоштовних подій Одеси 29 листопада-2 грудня

Зустрічаємо зиму дощами та безкоштовними подіями. Цей тиждень пройде під знаком маски. Але не медичної, а театральної! Адже зараз проходять фінальні покази вистав, які увійшли до шорт листа Премії “ГРА”. Отже ви можете відправитися у віртуальну подорож до Львова, Берегова, Києва і подивитися кращі роботи місцевих театрів. Не пропустіть таку можливість!