Новости Одессы и Одесской области

Афіша безкоштовних подій Одеси 23-26 серпня

Афіша безкоштовних подій Одеси 23-26 серпня

Святкуємо 30 річчя Української Незалежності гучно та весело! На концертних майданчиках для одеситів виступатимуть НАОНІ, гурт Без Обмежень, ONUKA. А будуть ще морський парад, автопробіг, гучний салют. Тим же, хто не любить великі скупчення, пропонуємо завітати на лекції та презентації книг. Вам будет цікаво! Отже дивіться, плануйте, вибирайте те, що вам до вподоби.

Що: Ярмарок народних майстрів

Де: Приморський бульвар

Коли: 23-24 серпня

 

Що: Презентація книги «У шести книг один герой, но зато це Утьосов»

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 23 серпня, 18:00

Подробиці тут

 

Що: Святковий концерт

Де: Віце-адмірала Жукова, 7, Центр Болгарської культури

Коли: 23 серпня, 18:00

Подробиці тут

 

Що: Марш захисників України

Де: Старт від Оперного театру

Коли: 24 серпня, 9:00

Подробиці тут

 

Що: Морський парад

Де: Узберіжжя Одеси

Коли: 24 серпня, 10:00

 

Що: Акція «Вишиванковий ланцюг»

Де: Приморський бульвар

Коли: 24 серпня з 11:00

Подробиці тут

 

Що: Патріотичний автопробіг

Де: Старт від Літературного музею

Коли: 24 серпня, 16:00

Подробиці тут

 

Що: Презентація книги «Тайні доторкання Аріадни»

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 24 серпня, 17:00

Подробиці тут

 

Що: Святковий концерт

Де: Приморський бульвар

Коли: 24 серпня, 19:00

Подробиці тут

 

Що: Лекція «Монументальне як горизонт скульптури на початку ХX століття»

Де: Парк Шевченка, Зелений театр

Коли: 25 серпня, 19:00

Подробиці тут

 

Що: Фестиваль Рок на захист тварин

Де: Парк Шевченко

Коли: 26 серпня 11:00-22:00

Подробиці тут

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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