Афіша безкоштовних подій Одеси 22-24 жовтня

Осінь та література створені один для одного. Отже зустрічайте в Одесі літературний фестиваль “Без меж”, події якого будуть проходити в Музеї сучасного мистецтва. А також не пропустіть події на свіжому повітрі – нічні “покатушки” на велосипедах та суботник у Чорноморці в приємній компанії. Гарних вам вихідних!
Що: Лекція Олександра Бабича “Навіщо ми “переписуємо“ історію та як не бути нудним у історичному досліджені“
Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва
Коли: 22 жовтня, 14:30
Подробиці тут
Що: Лекція “Брейгель, Босх і наші нейрони: як мозок реагує на живопис“
Де: онлайн
Коли: 22 жовтня, 15:30
Що: Майстер клас письменниці Юлії Пілявської “Від оповідання до стендапу. Чоловіки та жінки у часи нових можливостей“
Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва
Коли: 22 жовтня, 16:00
Подробиці тут
Що: Олексій Гедеонов, письменник. Відверті розмови “Коло чуми. Або – пандемія, міфи, жахи“
Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва
Коли: 22 жовтня, 17:00
Що: Відкриття виставки “Метафізика Острів”
Де: Галерея NT Art Лідерсівський бульвар, 5
Коли: 22 жовтня, 18:00
Подробиці тут
Що: Зустріч із письменниками Маріє Галіною та Аркадієм Штипелєм
Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва
Коли: 22 жовтня, 18:00
Що: Велонічь
Де: Куликово поле
Коли: 22 жовтня, 22:00
Подробиці тут
Що: Суботнік в Рибасівській балці
Де: Чорноморка
Коли: 23 жовтня, 12:00
Подробиці тут
Що: Зустріч із видавцем Олександром Красовицьким
Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва
Коли: 23 жовтня, 14:00
Що: Зустріч із літкритикинею Марією Бліндюк
Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва
Коли: 23 жовтня, 15:00
Що: Зустріч із письменницею Оленою Боришполець
Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва
Коли: 23 жовтня, 16:00
Що: Камерний концерт “Декілька поглядів, декілька світів”
Де: Онлайн
Коли: 23 жовтня, 17:00
Подробиці тут
Що: Концерт “Така любов буває раз в ніколи… “
Де: Приморська, 59, Театр духової музики
Коли: 23 жовтня, 17:00
Подробиці тут
Що: Олена Андрейчикова VS Андрій Хаєцький Іронічна п’єса “Сатисфакція”
Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва
Коли: 23 жовтня, 16:00
Подробиці тут