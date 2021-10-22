Афіша безкоштовних подій Одеси 22-24 жовтня

Осінь та література створені один для одного. Отже зустрічайте в Одесі літературний фестиваль “Без меж”, події якого будуть проходити в Музеї сучасного мистецтва. А також не пропустіть події на свіжому повітрі – нічні “покатушки” на велосипедах та суботник у Чорноморці в приємній компанії. Гарних вам вихідних!

Що: Лекція Олександра Бабича “Навіщо ми “переписуємо“ історію та як не бути нудним у історичному досліджені“

Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва

Коли: 22 жовтня, 14:30

Подробиці тут

Що: Лекція “Брейгель, Босх і наші нейрони: як мозок реагує на живопис“

Де: онлайн

Коли: 22 жовтня, 15:30

Що: Майстер клас письменниці Юлії Пілявської “Від оповідання до стендапу. Чоловіки та жінки у часи нових можливостей“

Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва

Коли: 22 жовтня, 16:00

Подробиці тут

Що: Олексій Гедеонов, письменник. Відверті розмови “Коло чуми. Або – пандемія, міфи, жахи“

Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва

Коли: 22 жовтня, 17:00

Що: Відкриття виставки “Метафізика Острів”

Де: Галерея NT Art Лідерсівський бульвар, 5

Коли: 22 жовтня, 18:00

Подробиці тут

Що: Зустріч із письменниками Маріє Галіною та Аркадієм Штипелєм

Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва

Коли: 22 жовтня, 18:00

Що: Велонічь

Де: Куликово поле

Коли: 22 жовтня, 22:00

Подробиці тут

Що: Суботнік в Рибасівській балці

Де: Чорноморка

Коли: 23 жовтня, 12:00

Подробиці тут

Що: Зустріч із видавцем Олександром Красовицьким

Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва

Коли: 23 жовтня, 14:00

Що: Зустріч із літкритикинею Марією Бліндюк

Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва

Коли: 23 жовтня, 15:00

Що: Зустріч із письменницею Оленою Боришполець

Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва

Коли: 23 жовтня, 16:00

Що: Камерний концерт “Декілька поглядів, декілька світів”

Де: Онлайн

Коли: 23 жовтня, 17:00

Подробиці тут

Що: Концерт “Така любов буває раз в ніколи… “

Де: Приморська, 59, Театр духової музики

Коли: 23 жовтня, 17:00

Подробиці тут

Що: Олена Андрейчикова VS Андрій Хаєцький Іронічна п’єса “Сатисфакція”

Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва

Коли: 23 жовтня, 16:00

Подробиці тут