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Афіша безкоштовних подій Одеси 15 — 16 січня

Афіша безкоштовних подій Одеси 15 — 16 січня

Зовсім непомітно підкралася середина зими. Залишилось ще трохи – і прийде весна. А поки гріємось теплом глінтвейну, увагою близьких та цікавими та безкоштовними подіями.

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Що: Фестиваль вертепів та колядницьких колективів

Де: Роздільна, Площа біля палацу культури 

Коли: 15  січня, 11:00

https://fb.me/e/1nMfT4ihX 

 

Що: Открытие фотовыставки Анны Голубовской 

Де: Пушкинская, 9, Музей Западного и восточного искусства

Коли: 15 січня, 15:00 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1062988794541383&set=a.128465137993758 

 

Що: Різдвяний концерт хорів

Де: Приморська, 59  

Коли: 16 січня 15:00

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https://fb.me/e/1ltNgTfKg 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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