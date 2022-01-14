Афіша безкоштовних подій Одеси 15 — 16 січня

Афіша безкоштовних подій Одеси 11 — 13 січня Поступово входимо до звичного робочого ритму. Але це не означає, що потрібно забути про події для душі. Більш того, ми вже привітали із святами друзів та рідних, тож є час зайнятися собою та самоосвітою. Саме для вас ми і підготували цей перелік цікавих та безкоштовних подій. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій Одеси 7-9 січня Перші вихідні року. Різдво. На вулиці гарна сонячна погода. Чудовий привід, щоб провести час з родиною та близькими. Скористайтесь цим та насолоджуйтесь моментом, адже наступні святкові дня на нас чекають лише за два місяці. ПОДРОБНЕЕ

Самые ожидаемые события 2022 года Вот мы и попрощались со сложным 2021 годом. Наступил 2022-й. Мы не знаем, каким он будет, но можем быть уверены: нас ждут множество заметных событий в эти 12 месяцев. Хотя и сложностей не избежать. Мировая экономика продолжает страдать от последствий пандемии, да и сам ковид еще не побежден. Обостряется противостояние между США и Китаем. Европу ждет бурный политический год, а Россия наращивает агрессию вокруг Украины. ПОДРОБНЕЕ