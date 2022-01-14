Афіша безкоштовних подій Одеси 15 — 16 січня

Зовсім непомітно підкралася середина зими. Залишилось ще трохи – і прийде весна. А поки гріємось теплом глінтвейну, увагою близьких та цікавими та безкоштовними подіями.
Що: Фестиваль вертепів та колядницьких колективів
Де: Роздільна, Площа біля палацу культури
Коли: 15 січня, 11:00
Що: Открытие фотовыставки Анны Голубовской
Де: Пушкинская, 9, Музей Западного и восточного искусства
Коли: 15 січня, 15:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1062988794541383&set=a.128465137993758
Що: Різдвяний концерт хорів
Де: Приморська, 59
Коли: 16 січня 15:00
Free donation
Цей матеріал також доступний українською