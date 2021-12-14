Новости Одессы и Одесской области

Афіша безкоштовних подій Одеси 14 — 16 грудня 

Афіша безкоштовних подій Одеси 14 — 16 грудня 

Цей тиждень багатий на кінопокази та відкриття виставок. Можливо тому, що зовсім скоро на всі ці радощі просто не буде часу – марафон різдвяних та новорічних подій, зустрічей та клопот затягне у свій вир. А зараз можна ще неспішно пройтися вулицями, прикрашеними новорічною ілюмінацію, спокійно посидіти в кафе та насолодитись спокоєм та затишком. Ловить ці моменти, насолоджуйтесь теплом та радістю спілкування з близькими! 

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Що: Фестиваль баварського кіно

Де: Онлайн https://bit.ly/362N4Sb 

Коли: 14-19 грудня  

https://fb.me/e/1gu0ILips 

 

Що: Фестиваль “Дні ромського кіно”

Де: Онлайн https://forms.gle/CKL1YKptCh5EZGCMA 

Коли: 14 — 17 грудня 

https://fb.me/e/1VVth90up 

 

Що: Перегляд відеовистави “Іду за вас”

Де: Старопортофранківська, 26, Veterans Hub

Коли: 14 грудня, 16:00

https://fb.me/e/2gdMXiNnH 

 

Що: Презентація книги Аркадія Рибака  

Де: Міський сад, галерея ArtOdessa

Коли: 14 грудня, 17:00 

https://fb.me/e/1YxhI46vn 

 

Що: Прем’єра фільму “Бо дитя народилося нам”

Де: Приморська, 59, Театр духової музики

Коли: 15 грудня, 11:00, 15:00 

https://fb.me/e/1hsbcOZnV 

 

Що: Виставка “У пошуках нових рішень”

Де: Міський сад, галерея ArtOdessa

Коли: 15 грудня, 17:00 

https://fb.me/e/2OVQW9O9J 

 

Що: Відкриття виставки “Барви ромської душі”

Де: Пушкінська, 9, Музей Західного та східного мистецтва 

Коли: 16 грудня, 15:00 

https://fb.me/e/1YsjvB64H 

 

Що: Резиденція Святого Миколая 

Де:м. Роздільна, Європейська, 36

Коли: 15-19 грудня, 14:00-17:00 

https://fb.me/e/25jKOEZGc 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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