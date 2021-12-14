Афіша безкоштовних подій Одеси 14 — 16 грудня 

Цей тиждень багатий на кінопокази та відкриття виставок. Можливо тому, що зовсім скоро на всі ці радощі просто не буде часу – марафон різдвяних та новорічних подій, зустрічей та клопот затягне у свій вир. А зараз можна ще неспішно пройтися вулицями, прикрашеними новорічною ілюмінацію, спокійно посидіти в кафе та насолодитись спокоєм та затишком. Ловить ці моменти, насолоджуйтесь теплом та радістю спілкування з близькими!
Що: Фестиваль баварського кіно
Де: Онлайн https://bit.ly/362N4Sb
Коли: 14-19 грудня
Що: Фестиваль “Дні ромського кіно”
Де: Онлайн https://forms.gle/CKL1YKptCh5EZGCMA
Коли: 14 — 17 грудня
Що: Перегляд відеовистави “Іду за вас”
Де: Старопортофранківська, 26, Veterans Hub
Коли: 14 грудня, 16:00
Що: Презентація книги Аркадія Рибака
Де: Міський сад, галерея ArtOdessa
Коли: 14 грудня, 17:00
Що: Прем’єра фільму “Бо дитя народилося нам”
Де: Приморська, 59, Театр духової музики
Коли: 15 грудня, 11:00, 15:00
Що: Виставка “У пошуках нових рішень”
Де: Міський сад, галерея ArtOdessa
Коли: 15 грудня, 17:00
Що: Відкриття виставки “Барви ромської душі”
Де: Пушкінська, 9, Музей Західного та східного мистецтва
Коли: 16 грудня, 15:00
Що: Резиденція Святого Миколая
Де:м. Роздільна, Європейська, 36
Коли: 15-19 грудня, 14:00-17:00