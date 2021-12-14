Афіша безкоштовних подій Одеси 14 — 16 грудня 

Афіша безкоштовних подій Одеси 10-12 грудня Цими вихідними розпочинається сезон новорічних подій. Відкриває їх вже традиційний Дипломатичний ярмарок в Міському саду, де будуть представлені все національно-культурні товариства та дипломатичні місії міста. Як завжди там буде безліч цікавих смаколиків, подарунків та сувенірів. А ще на вас чекають фествалі Ромського та баварського кіно. Їх можна відвідати і кінотерах і онлайн – вибирайте, що краще для вас. ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий Одессы 7-9 декабря Цей тиждень варто присвятити саморозвитку та освіті. Лише подивиться, скільки цікавих та корисних тренінгів та лекцій на вас чекає! А ще – події для всіх, хто відстежує книжкові новинки. Онлайн дає нам унікальну можливість в будь якій точці світу залишатися в колі своїх інтересів та навчатися. Користуйтесь цими досягненнями! ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій Одеси 3-5 грудня Зустрічаємо зиму арт-подіями, які проходять не лише в Одесі, а й в Києві. Завдяки новим технологіям ми можемо бути присутніми будь де, наприклад, на фіналі всеукраїнської театральної премії “ГРА”. А ще цими вихідними ви зможете в останнє безкоштовно відвідати простір “Музеон”, який з наступного тижня переїжджає на нове місце. Ну і не пропустіть відкриття цікавих виставок та презентацій книг. ПОДРОБНЕЕ