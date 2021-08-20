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Афіша безкоштовних подій міста 20-22 серпня

Афіша безкоштовних подій міста 20-22 серпня

Цими днями в Одесі відбудеться безліч подій, відвідати які зможе кожен бажаючий. Це улюблені багатьма Вишиванковий фестиваль, фестиваль Біла акація, ярмарки та навіть свято борщу на півночі Одеської області. Проведіть ці дні так, щоб було що згадати “довгими зимовими вечорами”! 

  • Що: Акація -фест

Де: Міський сад

Коли: 20 серпня 12:00-22:00

https://omr.gov.ua/ru/announce/224410/ 

 

  • Що: Акція “Україна і всесвіт”

Де: Думська площа 

Коли: 20 серпня з 12:00

https://omr.gov.ua/ru/announce/224424/ 

 

  • Що: Фестиваль ідей 

Де: Impact hub 

Коли: 21-23 серпня 

Реєстрація  https://www.ideasfest.in.ua 

 

  • Що: Ярмарок народних майстрів

Де: Приморський бульвар

Коли: 21-24 серпня 

 

  • Що: Свято борщу 

Де: Село Байбузівка, Савранський район 

Коли: 21 серпня, з 16:00 

https://fb.me/e/F7V2MfIG 

 

  • Що: Акція пам’яті 

Де: Думська площа 

Коли: 21 серпня, 20:00 

https://fb.me/e/1UPw5Wo8m 

 

  • Що: Ярмарок 

Де: Парк Шевченка

Коли: 22-24 серпня

 

  • Що: Презентація анімаційного фільму “Легенди одеського лиману” 

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського 

Коли: 22 серпня, 13:00

https://fb.me/e/15HXoEp7D 

 

  • Що: Масовий диктант з української мови 

Де: Приморський бульвар

Коли: 22 серпня, 17:30

Реєстрація https://bit.ly/3AcsE6G 

https://fb.me/e/IomgHc7D 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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