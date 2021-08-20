Афіша безкоштовних подій міста 20-22 серпня

Афіша безкоштовних подій Одеси 14-15 серпня Цими вихідними – головна подія літа – відкриття вже дванадцятого Одеського міжнародного кінофестивалю. В суботу всі любителі кіно зможуть побачити червону доріжку перед урочистим відкриттям фестивалю. Але не лише цією подією живе місто. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій міста 6-8 серпня Ці вихідні в Одесі проходять під знаком книги. Безліч презентацій, зустрічей із авторами, перформансів, концертів та автограф-сесій на фестивалі «Зелена хвиля». Але не пропустіть відкриття виставок. Ви же пам’ятаєте, що вхід на відкриття виставок – вільний, а далі – платний. Тож плануйте свій час, тим більше, що погода буде не зовсім пляжною. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій міста 2 – 5 серпня Серпень традиційний місяць відпусток. А значить, що і вільного часу у наших читачів побільшало. Як його провести цікаво та безкоштовно – в нашому обзорі подій. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій міста 31 липня-1 серпня Найближчі дні на нас чекає прощання із липнем та зустріч серпня. Як це зробити найкраще? Звісно, на море. Саме тому у суботу та неділю на пляжі Дельфін буде проходити фестиваль піщаних фігур. Не пропустіть. Також заплановані книжкові події, для широкого кола читачів. ПОДРОБНЕЕ