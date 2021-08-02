Афіша безкоштовних подій міста 2 – 5 серпня

Афіша безкоштовних подій міста 31 липня-1 серпня Найближчі дні на нас чекає прощання із липнем та зустріч серпня. Як це зробити найкраще? Звісно, на море. Саме тому у суботу та неділю на пляжі Дельфін буде проходити фестиваль піщаних фігур. Не пропустіть. Також заплановані книжкові події, для широкого кола читачів. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій в Одесі 27 – 29 липня Кількість подій в місті можна охарактеризувати так: всі на море. Але і в таких спекотних обставинах ми змогли знайти для вас дещо і для духовного розвитку: виставки та презентації. ПОДРОБНЕЕ