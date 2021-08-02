Афіша безкоштовних подій міста 2 – 5 серпня

Серпень традиційний місяць відпусток. А значить, що і вільного часу у наших читачів побільшало. Як його провести цікаво та безкоштовно – в нашому обзорі подій.
Ну що, чим порадує нас перший тиждень серпня? Відповідаємо: Шевченківським та книжковим фестивалями, лекціями та виставкою про котів)
Що: Ше.Fest мандрує країною
Де: Літній театр. Міський сад
Коли: 2 серпня, 19:00
Що: Лекція “Клод Моне: оптика і сприйняття наприкінці ХІХ ст”
Де: Парк Шевченка, Зелений театр
Коли: 2 серпня, 19:00
Що: Відкриття виставки “Мандри кота”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 3 серпня, 17:00
Що: Фестиваль Зелена хвиля
Де: Парк Шевченка
Коли: 5 – 8 серпня, 11:00-21:00
Що: Дискусія “Новий вимір свободи слова”
Де: Пастера, 13, Національна бібліотека
Коли: 5 серпня 14:00
Що: Майстер клас по книзі “Есті, будь людиною”
Де: Парк Шевченка, Корнейчуковский фестиваль
Коли: 5 серпня, 17:00
Що: Лекція “Все, що ви хотіли знати про схуднення”
Де: Парк Шевченка, Зелений театр
Коли: 5 серпня, 18:00
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