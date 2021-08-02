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Афіша безкоштовних подій міста 2 – 5 серпня

Афіша безкоштовних подій міста 2 – 5 серпня

Серпень традиційний місяць відпусток. А значить, що і вільного часу у наших читачів побільшало. Як його провести цікаво та безкоштовно – в нашому обзорі подій. 

Ну що, чим порадує нас перший тиждень серпня? Відповідаємо: Шевченківським та книжковим фестивалями, лекціями та виставкою про котів)  

 

Що: Ше.Fest мандрує країною 

Де: Літній театр. Міський сад

Коли: 2 серпня, 19:00  

https://fb.me/e/2tnesXAgn 

 

Що: Лекція “Клод Моне: оптика і сприйняття наприкінці ХІХ ст”

Де: Парк Шевченка, Зелений театр 

Коли: 2 серпня, 19:00

https://fb.me/e/d7SQlt5BW 

 

Що: Відкриття виставки “Мандри кота”

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 3 серпня, 17:00 

https://fb.me/e/1BaOMPWvm 

 

Що: Фестиваль Зелена хвиля 

Де: Парк Шевченка

Коли: 5 – 8 серпня, 11:00-21:00 

https://fb.me/e/3OsE1uhdN 

 

Що: Дискусія “Новий вимір свободи слова”

Де: Пастера, 13, Національна бібліотека

Коли: 5 серпня 14:00

https://fb.me/e/3OsE1uhdN 

 

Що: Майстер клас по книзі “Есті, будь людиною”

Де: Парк Шевченка, Корнейчуковский фестиваль 

Коли: 5 серпня, 17:00 

https://fb.me/e/1cJprMen8 

 

Що: Лекція “Все, що ви хотіли знати про схуднення”

Де: Парк Шевченка, Зелений театр

Коли: 5 серпня, 18:00

https://fb.me/e/YkvyWcln 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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