Афиша бесплатных событий в Одессе 3-5 декабря

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия, пляж

Когда: Каждый день 7:00-9:00

Запись +38(063) 22-99-447

‭+38(063) 22-99-448‬

+38(094) 95-40-229

Что: Презентация альманаха “Дерибасовская-Ришельевская”

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 3 декабря, 16:00

Что: Фотосушка “Berlin.Odesa.Fest”

Где: Канатная, 27/1, 4City

Когда: 3 декабря, 18:00

Что: Лекции 14х4

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 4 декабря, 18:00

Что: Презентация книги Ирины Славинской “Мои запасные жизни”

Где: Екатерининская площадь, 2, Книгарня кав’ярня Старого Лева

Когда: 4 декабря, 18:30

Что: Выставка фиалок

Где: Семафорный, 4, FontanSky

Когда: 4 -8 декабря, 10:00-19:00

Что: Презентация книги “Юки.Человек с 400 шрамами”

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 5 декабря, 17:00

Что: Разговорный французский клуб

Где: Преображенская, 34, Пассаж, кафе Pierre – La Sweet Boutique

Когда: 5 декабря, 19:00

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