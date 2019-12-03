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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий в Одессе 3-5 декабря

Афиша бесплатных событий в Одессе 3-5 декабря

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия, пляж
Когда: Каждый день 7:00-9:00
Запись +38(063) 22-99-447
‭+38(063) 22-99-448‬
+38(094) 95-40-229

Что: Презентация альманаха “Дерибасовская-Ришельевская”
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 3 декабря, 16:00

Что: Фотосушка “Berlin.Odesa.Fest”
Где: Канатная, 27/1, 4City
Когда: 3 декабря, 18:00

Что: Лекции 14х4
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 4 декабря, 18:00

Что: Презентация книги Ирины Славинской “Мои запасные жизни”
Где: Екатерининская площадь, 2, Книгарня кав’ярня Старого Лева
Когда: 4 декабря, 18:30

Что: Выставка фиалок
Где: Семафорный, 4, FontanSky
Когда: 4 -8 декабря, 10:00-19:00

Что: Презентация книги “Юки.Человек с 400 шрамами”
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 5 декабря, 17:00

Что: Разговорный французский клуб
Где: Преображенская, 34, Пассаж, кафе Pierre – La Sweet Boutique
Когда: 5 декабря, 19:00

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65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
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+38 (048) 734-22-77
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