Афиша бесплатных событий в Одессе 3-5 декабря

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.
Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия, пляж
Когда: Каждый день 7:00-9:00
Запись +38(063) 22-99-447
+38(063) 22-99-448
+38(094) 95-40-229
Что: Презентация альманаха “Дерибасовская-Ришельевская”
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 3 декабря, 16:00
Что: Фотосушка “Berlin.Odesa.Fest”
Где: Канатная, 27/1, 4City
Когда: 3 декабря, 18:00
Что: Лекции 14х4
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 4 декабря, 18:00
Что: Презентация книги Ирины Славинской “Мои запасные жизни”
Где: Екатерининская площадь, 2, Книгарня кав’ярня Старого Лева
Когда: 4 декабря, 18:30
Что: Выставка фиалок
Где: Семафорный, 4, FontanSky
Когда: 4 -8 декабря, 10:00-19:00
Что: Презентация книги “Юки.Человек с 400 шрамами”
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 5 декабря, 17:00
Что: Разговорный французский клуб
Где: Преображенская, 34, Пассаж, кафе Pierre – La Sweet Boutique
Когда: 5 декабря, 19:00
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