Афиша бесплатных событий Одессы с 27-29 сентября

Подборка бесплатных событий города на ближайшие дни.

Что: Odessa Medical Fest

Где: Ак.Глушко, 32а, Детская поликлиника

Когда: 27-28 сентября, 10:00-18:00

Что: Сыр.Мед. Вино. Юбилейный

Где: Парк Победы

Когда: 27-29 сентября, 13:00-20:00

Что: Одесский международный литературный фестиваль

Где: Дом ученых

Когда: 27 сентября, 15:00 – 21:00

Что: Творческая встреча с Андреем Бондарем

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 27 сентября, 15:00-18:00

Что: Встреча с писателем Павлом Стерхом: Над пропастью во ржи

Где: Ришельевская, 33, Терминал 42

Когда: 27 сентября, 15:30

Что: Перформанс “Падение комет и космонавтов”

Где: Военный спуск, 18, Театральное пространство ТЕО

Когда: 27 сентября, 15:30

Что: Устный выпуск Всемирных одесских новостей

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 27 сентября, 16:00

Что: Библиовечеринка

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 27 сентября, 16:00

Что: Открытие выставки: ДАО, две стороны китайского пера

Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства

Когда: 27 сентября, 17:00

Что: Презентация книги Смирнова-Русецкого “Великие облики”

Где: Большая Арнаутская, 47, Музей Рериха

Когда: 27 сентября, 18:00

Что: Танцевальные вечера

Где: Парк Горького

Когда: 27 сентября, 19:00

Что: Ночь поэзии -II

Где: Дом ученых

Когда: 27 сентября, 21:00-23:00

Что: Фестиваль “Планета долгожителей”

Где: Парк Шевченко

Когда: 28-30 сентября

Что: Ретро-фест

Где: Парк Горького

Когда: 28-29 сентября

Что: Гастрэтнофестиваль “Беляевская вертута”

Где: Беляевка

Когда: 28-29 сентября

Что: Фестіваль “Любашевка – століца украінской колбас”

Где: Любашевка

Когда: 28-29 сентября

Что: Детский праздник “Будь здоров”

Где: Левитана, 95а, сквер им.Королева

Когда: 28 сентября, 12:00

Что: Встреча с мастерами фестиваля “Золотое сечение”

Где: Преображенская, 35-а, вход со дворика

Когда: 28 сентября, 13:00

Что: Одесский международный литературный фестиваль

Где: Дом ученых

Когда: 28 сентября, 15:00 – 21:00

Что: Презентация книги Надежды Горбиш “Волшебный Атлас”

Где: Екатерининская площадь, 2 Книгарня кав’ярня Старого Лева

Когда: 28 сентября , 15:00

Что: Александр Чекмарев

Где: Горсад, Летний театр

Когда: 28 сентября, 18:00

Что: Лекция Александра Топилова “История одесского рок-движения”

Где: Леонтовича, 5, Музей современного искусства

Когда: 28 сентября, 18:30

Что: День открытых дверей

Где: Софиевская, 5, Одесский художественный музей

Когда: 29 сентября, 10:30-17:30

Что: Одесский международный литературный фестиваль

Где: Дом ученых

Когда: 29 сентября, 15:00 – 21:00

Что: Встреча с Юлией Вербой “Молдаванское отродье”

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 29 сентября, 16:00