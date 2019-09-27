Афиша бесплатных событий Одессы с 27-29 сентября

Подборка бесплатных событий города на ближайшие дни.
Что: Odessa Medical Fest
Где: Ак.Глушко, 32а, Детская поликлиника
Когда: 27-28 сентября, 10:00-18:00
Что: Сыр.Мед. Вино. Юбилейный
Где: Парк Победы
Когда: 27-29 сентября, 13:00-20:00
Что: Одесский международный литературный фестиваль
Где: Дом ученых
Когда: 27 сентября, 15:00 – 21:00
Что: Творческая встреча с Андреем Бондарем
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 27 сентября, 15:00-18:00
Что: Встреча с писателем Павлом Стерхом: Над пропастью во ржи
Где: Ришельевская, 33, Терминал 42
Когда: 27 сентября, 15:30
Что: Перформанс “Падение комет и космонавтов”
Где: Военный спуск, 18, Театральное пространство ТЕО
Когда: 27 сентября, 15:30
Что: Устный выпуск Всемирных одесских новостей
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 27 сентября, 16:00
Что: Библиовечеринка
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 27 сентября, 16:00
Что: Открытие выставки: ДАО, две стороны китайского пера
Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 27 сентября, 17:00
Что: Презентация книги Смирнова-Русецкого “Великие облики”
Где: Большая Арнаутская, 47, Музей Рериха
Когда: 27 сентября, 18:00
Что: Танцевальные вечера
Где: Парк Горького
Когда: 27 сентября, 19:00
Что: Ночь поэзии -II
Где: Дом ученых
Когда: 27 сентября, 21:00-23:00
Что: Фестиваль “Планета долгожителей”
Где: Парк Шевченко
Когда: 28-30 сентября
Что: Ретро-фест
Где: Парк Горького
Когда: 28-29 сентября
Что: Гастрэтнофестиваль “Беляевская вертута”
Где: Беляевка
Когда: 28-29 сентября
Что: Фестіваль “Любашевка – століца украінской колбас”
Где: Любашевка
Когда: 28-29 сентября
Что: Детский праздник “Будь здоров”
Где: Левитана, 95а, сквер им.Королева
Когда: 28 сентября, 12:00
Что: Встреча с мастерами фестиваля “Золотое сечение”
Где: Преображенская, 35-а, вход со дворика
Когда: 28 сентября, 13:00
Что: Одесский международный литературный фестиваль
Где: Дом ученых
Когда: 28 сентября, 15:00 – 21:00
Что: Презентация книги Надежды Горбиш “Волшебный Атлас”
Где: Екатерининская площадь, 2 Книгарня кав’ярня Старого Лева
Когда: 28 сентября , 15:00
Что: Александр Чекмарев
Где: Горсад, Летний театр
Когда: 28 сентября, 18:00
Что: Лекция Александра Топилова “История одесского рок-движения”
Где: Леонтовича, 5, Музей современного искусства
Когда: 28 сентября, 18:30
Что: День открытых дверей
Где: Софиевская, 5, Одесский художественный музей
Когда: 29 сентября, 10:30-17:30
Что: Одесский международный литературный фестиваль
Где: Дом ученых
Когда: 29 сентября, 15:00 – 21:00
Что: Встреча с Юлией Вербой “Молдаванское отродье”
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 29 сентября, 16:00
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