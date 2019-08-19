Афиша бесплатных событий Одессы с 19 по 22 августа

Подборка открытых городских мероприятий на ближайшие дни.
Что: Велоутро в Лузановке
Где: Сбор у памятника Суворову
Когда: Каждое утро 6:00
Что: Тесты на ВИЧ и гепатит С
Где: Фонтанская дорога 30/32, КНП N3
Когда: Каждый день 8:00-18:00
Что: Романтический каток
Где: Парк Шевченко, Суворовская аллея
Когда: Каждый день, 11:00-22:00
Что: Открытый перформанс
Где: Ришельевская, 33 Urban Music Hall
Когда: 19 августа, 17:00
Что: Лекция “Нейробиология влюбленности”
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 19 августа, 19:00
Что: Инсталляция виртуальной реальности “Пропагадариум”
Где: пер. Чайковского, 14
Когда: 20 – 31 августа, 11:00-19:00
Что: Святкуємо День Незалежності!
Где: пров. Маланова, 1, Відділ мистецтв б-ки Грушевського
Когда: 20 серпня, 14:00
Что: Лекции 15х4
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 20 августа, 18:00
Что: Валерий Юхимов. Поэзия. Творческий вечер
Где: Горсад. Галерея ArtOdessa
Когда: 20 августа, 19:30
Что: Там, где дома. 112 стихов о любви и войне
Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 21 августа, 17:00
Что: Презентация книги Сергея Остапенко
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 21 августа, 17:00
Что: Лекции 15х4
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 21 августа, 18:00
Что: Открытие фестиваля степа
Где: Горсад, Летний театр
Когда: 21 августа, 19:00
Что: Джем сейшн фестиваля степа
Где: Приморский бульвар, Двор 12
Когда: 22 августа, 19:00
Фото: архив “ОЖ”
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