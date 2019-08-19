Афиша бесплатных событий Одессы с 19 по 22 августа

Подборка открытых городских мероприятий на ближайшие дни.

Что: Велоутро в Лузановке

Где: Сбор у памятника Суворову

Когда: Каждое утро 6:00

Что: Тесты на ВИЧ и гепатит С

Где: Фонтанская дорога 30/32, КНП N3

Когда: Каждый день 8:00-18:00

Что: Романтический каток

Где: Парк Шевченко, Суворовская аллея

Когда: Каждый день, 11:00-22:00

Что: Открытый перформанс

Где: Ришельевская, 33 Urban Music Hall

Когда: 19 августа, 17:00

Что: Лекция “Нейробиология влюбленности”

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 19 августа, 19:00

Что: Инсталляция виртуальной реальности “Пропагадариум”

Где: пер. Чайковского, 14

Когда: 20 – 31 августа, 11:00-19:00

Что: Святкуємо День Незалежності!

Где: пров. Маланова, 1, Відділ мистецтв б-ки Грушевського

Когда: 20 серпня, 14:00

Что: Лекции 15х4

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 20 августа, 18:00

Что: Валерий Юхимов. Поэзия. Творческий вечер

Где: Горсад. Галерея ArtOdessa

Когда: 20 августа, 19:30

Что: Там, где дома. 112 стихов о любви и войне

Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского

Когда: 21 августа, 17:00

Что: Презентация книги Сергея Остапенко

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 21 августа, 17:00

Что: Лекции 15х4

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 21 августа, 18:00

Что: Открытие фестиваля степа

Где: Горсад, Летний театр

Когда: 21 августа, 19:00

Что: Джем сейшн фестиваля степа

Где: Приморский бульвар, Двор 12

Когда: 22 августа, 19:00

Фото: архив “ОЖ”