Афиша бесплатных событий Одессы на 9 – 11 августа

Подборка интересных мероприятий в городе на ближайшие три дня

Что: Обсуждение киносценария “Джеря”

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 9 августа, 14:00

Что: Вечер «Издательского дома Дмитрия Бураго»

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 9 августа, 15:00

Что: Концерт-конкурс “Art-Sart”

Где: Горсад, Летний театр

Когда: 9 августа, 19:30

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия -сити. Фонтан

Когда: 10-11 августа, 7:00-9:00

Регистрация: +38 (063) 229 94 47, +38 (063) 229 94 48, +38 (094) 954 02 29

Что: Открытая тренировка “ Open running day”

Где: Парк им. Шевченко, памятник Шевченко

Когда: 10 августа, 8:30

Что: Школа джаза “Джазовые шаги”

Где: Горсад, Летний театр

Когда: 10 августа, 18:30

Что: “Горького фест”

Где: 15 ст. Б. Фонтана, санаторий им. Горького

Когда: 11 августа, 11:00-21:00

Что: Инсталляция виртуальной реальности “Пропагадариум”

Где: пер. Чайковского, 14

Когда: 11 – 31 августа, 11:00-19:00

Фото: архив “ОЖ”