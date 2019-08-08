Афиша бесплатных событий Одессы на 9 – 11 августа

Подборка интересных мероприятий в городе на ближайшие три дня
Что: Обсуждение киносценария “Джеря”
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 9 августа, 14:00
Что: Вечер «Издательского дома Дмитрия Бураго»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 9 августа, 15:00
Что: Концерт-конкурс “Art-Sart”
Где: Горсад, Летний театр
Когда: 9 августа, 19:30
Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия -сити. Фонтан
Когда: 10-11 августа, 7:00-9:00
Регистрация: +38 (063) 229 94 47, +38 (063) 229 94 48, +38 (094) 954 02 29
Что: Открытая тренировка “ Open running day”
Где: Парк им. Шевченко, памятник Шевченко
Когда: 10 августа, 8:30
Что: Школа джаза “Джазовые шаги”
Где: Горсад, Летний театр
Когда: 10 августа, 18:30
Что: “Горького фест”
Где: 15 ст. Б. Фонтана, санаторий им. Горького
Когда: 11 августа, 11:00-21:00
Что: Инсталляция виртуальной реальности “Пропагадариум”
Где: пер. Чайковского, 14
Когда: 11 – 31 августа, 11:00-19:00
Фото: архив “ОЖ”
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