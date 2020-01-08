Афиша бесплатных событий Одессы на 8-12 января

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.
Что: Рождественская встреча-концерт
Где: Большая Арнаутская, 47, Музей Рериха
Когда: 8 января, 17:00
Что: Открытие выставки “Снимок года”
Где: пер. Вице адмирала Жукова, 9, Болгарский культурный центр
Когда: 10 января, 16:00
Что: Встреча анонимных авторов
Где: Троицкая 4951, б-ка Грушевского
Когда: 11 января, 14:00
Регистрация: по ссылке
Что: День памяти Степана Олейника
Где: с. Левадовка, ул, Центральная, 95, Мемориальный музей Олейника
Когда: 11 января, 12:00
Что: Встреча моржей Одессы
Где: Аркадия, Ротонда
Когда: 12 января, 12:00
Фото: “ОЖ”
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