Афиша бесплатных событий Одессы на 8-12 января

Что: Рождественская встреча-концерт

Где: Большая Арнаутская, 47, Музей Рериха

Когда: 8 января, 17:00

Что: Открытие выставки “Снимок года”

Где: пер. Вице адмирала Жукова, 9, Болгарский культурный центр

Когда: 10 января, 16:00

Что: Встреча анонимных авторов

Где: Троицкая 4951, б-ка Грушевского

Когда: 11 января, 14:00

Регистрация: по ссылке

Что: День памяти Степана Олейника

Где: с. Левадовка, ул, Центральная, 95, Мемориальный музей Олейника

Когда: 11 января, 12:00

Что: Встреча моржей Одессы

Где: Аркадия, Ротонда

Когда: 12 января, 12:00

Фото: “ОЖ”

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