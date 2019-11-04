Афиша бесплатных событий Одессы на 4-7 ноября

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия, пляж

Когда: Каждый день 7:00-9:00

Запись +38(063) 22-99-447

‭+38(063) 22-99-448‬

+38(094) 95-40-229



Что: Открытие Инсталляция Стена и люди ко Дню падению берлинской стены

Где: Французский бульвар, 24/26, Университет Мечникова

Когда: 4 ноября, 15:00

Что: Ukrainer. The Movie. Прем’єра в Одесі

Где: Семафорный пер, 3, Синема Сити

Когда: 4 ноября, 17:00

Что: Седьмой Фестиваль современного болгарского кино

Где: Французский бульвар, 33, Киношкола Веры Холодной

Когда: 4-5 ноября, 18:00

Что: Майстер-клас: Подолання стресу

Где: Лермонтовский, 13, Caritas Odesa

Когда: 4 ноября, 18:00

Обязательная регистрация https://forms.gle/g8CEmiA5mFdRqfWy6

Что: Кінопоказ | Ведмедики Буні: Таємниця цирку

Где: Ришельевская, 33 Urban Music Hall

Когда: 4 ноября, 19:00

Бесплатный билет https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc0k3BcceqQkUl0tv…/viewform

Что: StandUp Open Mic

Где: Пушкинская, 75, More Music Club

Когда: 4 ноября, 20:00

Free donation

Что: Урочистий концерт до ювілею відділу хорового диригування

Где: Сабанеев мост, 1, Школа Столярского

Когда: 5 ноября, 13:00

Что: Про.Успіх | презентація програми

Где: Греческая, 1-а, Impact Hub

Когда: 5 ноября, 18:30

Что: Ілларіон Павлюк і «Танець недоумка» вирушають в Одесу

Где: екатерининская площадь, 2 , Книгарня кав’ярня Старого Лева»

Когда: 5 ноября, 18:30

Что: Бесплатный МК: Как отвечать детям на трудные вопросы?

Где: Жуковского, 9, Чудо родители

Когда: 5 ноября, 19:00

Только по регистрации http://bit.ly/33FycGi

Что: Розмовний клуб – Café Français

Где: Пассаж, кафе Pierre – La Sweet Boutique

Когда: 6 ноября, 19:00-21:00

Что: Презентация книги Инны Рикун

Где: Нежинская, 66, Еврейский музей Одессы

Когда: 7 ноября, 18:00

Что: Презентація фентезі-роману “Крук та Чорний Метелик” Ольги Мігель

Где: Семафорный, 4, ТЦ FontanSky, 2 этаж, Creative Mall by AKVAREL

Когда: 7 ноября, 19:00

Что: Odessa Latte Art Challenge

Где: Водопроводная, 16, Stalkanat Art

Когда: 7 ноября, 10:00-18:00