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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы на 4-7 ноября

Афиша бесплатных событий Одессы на 4-7 ноября

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия, пляж
Когда: Каждый день 7:00-9:00
Запись +38(063) 22-99-447
‭+38(063) 22-99-448‬
+38(094) 95-40-229

Что: Открытие Инсталляция Стена и люди ко Дню падению берлинской стены
Где: Французский бульвар, 24/26, Университет Мечникова
Когда: 4 ноября, 15:00

Что: Ukrainer. The Movie. Прем’єра в Одесі
Где: Семафорный пер, 3, Синема Сити
Когда: 4 ноября, 17:00

Что: Седьмой Фестиваль современного болгарского кино
Где: Французский бульвар, 33, Киношкола Веры Холодной
Когда: 4-5 ноября, 18:00

Что: Майстер-клас: Подолання стресу
Где: Лермонтовский, 13, Caritas Odesa
Когда: 4 ноября, 18:00
Обязательная регистрация https://forms.gle/g8CEmiA5mFdRqfWy6

Что: Кінопоказ | Ведмедики Буні: Таємниця цирку
Где: Ришельевская, 33 Urban Music Hall
Когда: 4 ноября, 19:00
Бесплатный билет https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc0k3BcceqQkUl0tv…/viewform

Что: StandUp Open Mic
Где: Пушкинская, 75, More Music Club
Когда: 4 ноября, 20:00
Free donation

Что: Урочистий концерт до ювілею відділу хорового диригування
Где: Сабанеев мост, 1, Школа Столярского
Когда: 5 ноября, 13:00

Что: Про.Успіх | презентація програми
Где: Греческая, 1-а, Impact Hub
Когда: 5 ноября, 18:30

Что: Ілларіон Павлюк і «Танець недоумка» вирушають в Одесу
Где: екатерининская площадь, 2 , Книгарня кав’ярня Старого Лева»
Когда: 5 ноября, 18:30

Что: Бесплатный МК: Как отвечать детям на трудные вопросы?
Где: Жуковского, 9, Чудо родители
Когда: 5 ноября, 19:00
Только по регистрации http://bit.ly/33FycGi

Что: Розмовний клуб – Café Français
Где: Пассаж, кафе Pierre – La Sweet Boutique
Когда: 6 ноября, 19:00-21:00

Что: Презентация книги Инны Рикун
Где: Нежинская, 66, Еврейский музей Одессы
Когда: 7 ноября, 18:00

Что: Презентація фентезі-роману “Крук та Чорний Метелик” Ольги Мігель
Где: Семафорный, 4, ТЦ FontanSky, 2 этаж, Creative Mall by AKVAREL
Когда: 7 ноября, 19:00

Что:  Odessa Latte Art Challenge
Где: Водопроводная, 16, Stalkanat Art
Когда: 7 ноября, 10:00-18:00

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