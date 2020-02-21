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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы на 21-23 февраля

Афиша бесплатных событий Одессы на 21-23 февраля

Подборка городских мероприятий на ближайшие дни.

Что: Українська мова. Вдосконалюємося разом!
Где: Пантелеймоновская, 88/1, оф. 407
Когда: 21 февраля, 18:00
Регистрация: https://forms.gle/ncpJgioCrPj8NrRC7

Что: Герої не вмирають
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 21 февраля, 18:00

Что: Тренинг “Как спастись во время пожара”
Где: Фонтанская дор, 3, PMA Odesa Hub
Когда: 22 февраля, 12:00
Регистрация: https://clc.to/trainingfire

Что: Большой террор и судьбы одесской интеллигенции
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 22 февраля, 14:00

Что: Встреча с Виктором Маринюком
Где: Софиевская, 5-а, Художественный музей
Когда: 22 февраля, 14:00
Регистрация: http://bit.ly/2SrKLkJ

Что: Встреча анонимных авторов.
Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 22 февраля, 14:00

Что: Bessarabia Wine&food party
Где: Бунина 16, Old Oak Enoteca
Когда: 22 февраля, 19:30

Фото: редакция “ОЖ”

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