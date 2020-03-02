Афиша бесплатных событий Одессы на 2 – 5 марта

ПОдборка городских мероприятий на ближайшие дни.
Что: Встреча с Богданом Ходаковским
Где: Екатерининская, 27, б.ц. Кадорр
Когда: 2 марта, 18:00
Что: Открытие выставки “Одесские художники ХХ века”
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 4 марта, 15:00
Что: Презентация альманаха “Дерибасовская Ришельевская”
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 5 марта, 15:00
Что: Кинопоказ “Семейное дело”, встреча с режиссером Валерием Балаяном
Где: Фонтанская дор, 3 PMA Odesa Hub
Когда: 5 марта, 18:00
Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия, пляж
Когда: Каждый день 7:00-9:00
Запись: +38(063) 22-99-447
+38(063) 22-99-448
+38(094) 95-40-229
Фото: редакция “ОЖ”
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