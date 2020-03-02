Афиша бесплатных событий Одессы на 2 – 5 марта

Что: Встреча с Богданом Ходаковским

Где: Екатерининская, 27, б.ц. Кадорр

Когда: 2 марта, 18:00

Что: Открытие выставки “Одесские художники ХХ века”

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 4 марта, 15:00

Что: Презентация альманаха “Дерибасовская Ришельевская”

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 5 марта, 15:00

Что: Кинопоказ “Семейное дело”, встреча с режиссером Валерием Балаяном

Где: Фонтанская дор, 3 PMA Odesa Hub

Когда: 5 марта, 18:00

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия, пляж

Когда: Каждый день 7:00-9:00

Запись: +38(063) 22-99-447

‭+38(063) 22-99-448‬

+38(094) 95-40-229

Фото: редакция “ОЖ”

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!