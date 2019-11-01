Афиша бесплатных событий Одессы на 2-3 ноября

Что: Каникулы с Гарри Поттером

Где: Академика Королева, 46, б-ка Маяковского

Когда: 2 ноября, 10:00 – 17:00

Что: Тыква-фест

Где: Парк Горького

Когда: 2-3 ноября, с 12:00

Что: Halloween party

Где: Пантелеймоновская, 110 Fresh market

Когда: 2 ноября, 14:30

Что: Встреча литературного клуба “Слово”

Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого

Когда: 2 ноября, 15:00

Что: Творческая встреча с актером и поетом Анатолием Индрицаниным

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 2 ноября, 15:00

Что: Презентация книги Ии Кивы “Перша сторінка зими”

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 2 ноября, 16:00

Что: Открытие выставки Инны Хасилевой “Eden”

Где: Екатерининская, 25, #Invogue

Когда: 2 ноября, 18:00

Что: Мастер класс по мобильной фотографии

Где: Давида Ойстраха, 32, Сити центр, Атриум

Когда: 3 ноября, 13:00-16:00

Что: Первый Международный франко-украинский фестиваль короткого метра “Мост”

Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall

Когда: 3 ноября, 14:00 – 19:00

Что: Вечер гражданской лирики

Где: Екатерининская, 2, Книгарня кав’ярня Старого Лева

Когда: 3 ноября, 18:00

Фото: “ОЖ”