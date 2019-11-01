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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы на 2-3 ноября

Афиша бесплатных событий Одессы на 2-3 ноября

Подборка городских мероприятий на ближайший викенд.

Что: Каникулы с Гарри Поттером
Где: Академика Королева, 46, б-ка Маяковского
Когда: 2 ноября, 10:00 – 17:00

Что: Тыква-фест
Где: Парк Горького
Когда: 2-3 ноября, с 12:00

Что: Halloween party
Где: Пантелеймоновская, 110 Fresh market
Когда: 2 ноября, 14:30

Что: Встреча литературного клуба “Слово”
Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
Когда: 2 ноября, 15:00

Что: Творческая встреча с актером и поетом Анатолием Индрицаниным
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 2 ноября, 15:00

Что: Презентация книги Ии Кивы “Перша сторінка зими”
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 2 ноября, 16:00

Что: Открытие выставки Инны Хасилевой “Eden”
Где: Екатерининская, 25, #Invogue
Когда: 2 ноября, 18:00

Что: Мастер класс по мобильной фотографии
Где: Давида Ойстраха, 32, Сити центр, Атриум
Когда: 3 ноября, 13:00-16:00

Что: Первый Международный франко-украинский фестиваль короткого метра “Мост”
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 3 ноября, 14:00 – 19:00

Что: Вечер гражданской лирики
Где: Екатерининская, 2, Книгарня кав’ярня Старого Лева
Когда: 3 ноября, 18:00

Фото: “ОЖ”

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