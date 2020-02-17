Афиша бесплатных событий Одессы на 17-20 февраля

Подборка мероприятий в городе на ближайшие дни.

Что: Курс развития персональных навыков

Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского

Когда: Старт 17 февраля, 17:00

Регистрация обязательна: http://bit.do/mind4k

Что: Рак шейки матки. Как себя уберечь

Где: Пастера, 13, Б-ка Горького, Окно в Америку

Когда: 17 февраля, 16:00

Регистрация: https://forms.gle/tPwSRvEiG3N8dhhZ7

Что: Кинопоказ “Сыны Дании”

Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall

Когда: 17 февраля, 19:00

Что: “Ким я є” з Ірмою Вітовською

Где: Пастера, 15, Одеський український театр

Когда: 18 февраля, 18:00

Что: Разговорный французский клуб

Где: Преображенская, 34, Пассаж, кафе Pierre – La Sweet Boutique.

Когда: 19 февраля, 19:00

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия, пляж

Когда: Каждый день 7:00-9:00

Запись: +38(063) 22-99-447

‭+38(063) 22-99-448‬

+38(094) 95-40-229

Фото: редакция “ОЖ”

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