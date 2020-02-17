Афиша бесплатных событий Одессы на 17-20 февраля

Подборка мероприятий в городе на ближайшие дни.
Что: Курс развития персональных навыков
Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: Старт 17 февраля, 17:00
Регистрация обязательна: http://bit.do/mind4k
Что: Рак шейки матки. Как себя уберечь
Где: Пастера, 13, Б-ка Горького, Окно в Америку
Когда: 17 февраля, 16:00
Регистрация: https://forms.gle/tPwSRvEiG3N8dhhZ7
Что: Кинопоказ “Сыны Дании”
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 17 февраля, 19:00
Что: “Ким я є” з Ірмою Вітовською
Где: Пастера, 15, Одеський український театр
Когда: 18 февраля, 18:00
Что: Разговорный французский клуб
Где: Преображенская, 34, Пассаж, кафе Pierre – La Sweet Boutique.
Когда: 19 февраля, 19:00
Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия, пляж
Когда: Каждый день 7:00-9:00
Запись: +38(063) 22-99-447
+38(063) 22-99-448
+38(094) 95-40-229
Фото: редакция “ОЖ”
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