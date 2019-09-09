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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 9-12 сентября

Афиша бесплатных событий Одессы 9-12 сентября

Подборка бесплатных мероприятий в городе на ближайшие дни:

Что: Церемония гашения марки Фестиваля одесских дворов
Где: Жуковского 43, Dvor-scena
Когда: 9 сентября, 15:00

Что: Лекция Алексея Гришко: Жизнь в медийном городе
Где: Ланжероновский спуск
Когда: 9 сентября, 18:30
Регистрация

Что: Трансляция оперы “Царь Эдип/Симфония псалмов”
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 9 сентября, 19:00

Что: Открытие выставки “Веселый мудрец” к 250 летию Ивана Котляревского
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 11 сентября, 13:00

Что: Курс тренингов Инны Матюшиной “Інтелект-challenge”
Где: Пантелеймоновская, 88/1, офис 407
Когда: 11 сентября, 18:30
Регистрация

Что: Лекция диетолога Натальи Самойловой
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 11 сентября, 19:00

Что: Кафе по-французски. Встреча для изучающих французский язык
Где: Канатная, 27/1 , 4City
Когда: 11 сентября, 19:00

Что: Презентация издания: Фронтирная идентичность: Одесса ХХ в
Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 12 сентября, 17:00

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