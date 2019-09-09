Афиша бесплатных событий Одессы 9-12 сентября

Подборка бесплатных мероприятий в городе на ближайшие дни:

Что: Церемония гашения марки Фестиваля одесских дворов

Где: Жуковского 43, Dvor-scena

Когда: 9 сентября, 15:00

Что: Лекция Алексея Гришко: Жизнь в медийном городе

Где: Ланжероновский спуск

Когда: 9 сентября, 18:30

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Что: Трансляция оперы “Царь Эдип/Симфония псалмов”

Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall

Когда: 9 сентября, 19:00

Что: Открытие выставки “Веселый мудрец” к 250 летию Ивана Котляревского

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 11 сентября, 13:00

Что: Курс тренингов Инны Матюшиной “Інтелект-challenge”

Где: Пантелеймоновская, 88/1, офис 407

Когда: 11 сентября, 18:30

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Что: Лекция диетолога Натальи Самойловой

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 11 сентября, 19:00

Что: Кафе по-французски. Встреча для изучающих французский язык

Где: Канатная, 27/1 , 4City

Когда: 11 сентября, 19:00

Что: Презентация издания: Фронтирная идентичность: Одесса ХХ в

Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского

Когда: 12 сентября, 17:00