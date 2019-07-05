Афиша бесплатных событий Одессы 5-7 июля

Что: Выставка кактусов и хищных растений Где: Французский бульвар 85/7, Ваш сад Когда: 5-7 октября, 10:00-18:00. Кормление хищников 15:00 Что: Праздник Базар-Вокзал Где: парк Шевченко, от памятника Шевченко Когда: 5-7 октября, 14:00- 21:00 Что: Дискуссия “Чтобы ты сделала, если бы не боялась” Где: Греческая, 1-а, Impact Hub Когда: 5 октября, 16:00 Что:

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