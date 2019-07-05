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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 5-7 июля

Афиша бесплатных событий Одессы 5-7 июля

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Встреча с путешественницей Анной Лебедевой

Где: Греческая, 1-а, Orange hotel

Когда: 5 июля, 19:00

 

Что: Концерт фольклорной музыки “Тумбалалайка”

Где: Горсад, Ротонда

Когда: 5 июля, 19:00

 

Что: Квартирник в Летнем

Где: Горсад, Летний театр

Когда: 5 июля, 19:00

 

Что: Кинопоказ “Забавное личико”

Где: Парк Шевченко, поляна у Ракушки

Когда: 5 июля, 20:45

 

Что: Функциональная тренировка Просыпайся_Одесса

Где: Ланжерон

Когда: 6 июля (по субботам), 7:00

 

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия -сити. Фонтан

Когда: 6-7 июля, 7:00-9:00

Регистрация +38 (063) 229 94 47

+38 (063) 229 94 48

+38 (094) 954 02 29

 

Что: Фестиваль “Живи активно”

Где: Дерибасовская

Когда: 6 июля, 12:00-17:00

 

Что: Ивана-Купала фест

Где: с. Фонтанка, ТРЦ Ривьера

Когда: 6 июля, 14:00

 

Что: Велопокатушки на Поскот

Где: Старт Старобазарный сквер, памятник Головатому

Когда: 6 июля, 18:00

 

Что: Salsa open air

Где: Аркадия, концертная площадка

Когда: 6 июля, 19:00

 

Что: Встреча с тревел фотографом Юрием Бершадским

Где: Парк Шевченко, Карантинная стена, футрак «Truckttoria

Когда: 6 июля, 20:30

 

Что: Кинопоказ “Завтрак у Тиффани”

Где: Парк Шевченко, поляна у Ракушки

Когда: 6 июля, 20:45

 

Что: Разговорный клуб Speaking Time

Где: Греческая, 1-а, Hub, -1 этаж

Когда: 7 июля, 17:00

 

Что: Кинопоказ “Римские каникулы”

Где: Парк Шевченко, поляна у Ракушки

Когда: 7 июля, 20:45

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