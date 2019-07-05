Афиша бесплатных событий Одессы 5-7 июля

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.
Что: Встреча с путешественницей Анной Лебедевой
Где: Греческая, 1-а, Orange hotel
Когда: 5 июля, 19:00
Что: Концерт фольклорной музыки “Тумбалалайка”
Где: Горсад, Ротонда
Когда: 5 июля, 19:00
Что: Квартирник в Летнем
Где: Горсад, Летний театр
Когда: 5 июля, 19:00
Что: Кинопоказ “Забавное личико”
Где: Парк Шевченко, поляна у Ракушки
Когда: 5 июля, 20:45
Что: Функциональная тренировка Просыпайся_Одесса
Где: Ланжерон
Когда: 6 июля (по субботам), 7:00
Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия -сити. Фонтан
Когда: 6-7 июля, 7:00-9:00
Регистрация +38 (063) 229 94 47
+38 (063) 229 94 48
+38 (094) 954 02 29
Что: Фестиваль “Живи активно”
Где: Дерибасовская
Когда: 6 июля, 12:00-17:00
Что: Ивана-Купала фест
Где: с. Фонтанка, ТРЦ Ривьера
Когда: 6 июля, 14:00
Что: Велопокатушки на Поскот
Где: Старт Старобазарный сквер, памятник Головатому
Когда: 6 июля, 18:00
Что: Salsa open air
Где: Аркадия, концертная площадка
Когда: 6 июля, 19:00
Что: Встреча с тревел фотографом Юрием Бершадским
Где: Парк Шевченко, Карантинная стена, футрак «Truckttoria
Когда: 6 июля, 20:30
Что: Кинопоказ “Завтрак у Тиффани”
Где: Парк Шевченко, поляна у Ракушки
Когда: 6 июля, 20:45
Что: Разговорный клуб Speaking Time
Где: Греческая, 1-а, Hub, -1 этаж
Когда: 7 июля, 17:00
Что: Кинопоказ “Римские каникулы”
Где: Парк Шевченко, поляна у Ракушки
Когда: 7 июля, 20:45
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