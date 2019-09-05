Афиша бесплатных событий Одессы 5-11 сентября

Подборка городских мероприятий на ближайшие дни.

Что: Велоутро в Лузановке

Где: Сбор у памятника Суворову

Когда: Каждое утро 6:00

Что: Статус и роль женщины в обществе древнего Израиля

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 8 сентября, 15:00

Что: Трансляция оперы “Царь Эдип/Симфония псалмов”

Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall

Когда: 9 сентября, 19:00

Что: Открытие выставки “Веселый мудрец” к 250 летию Ивана Котляревского

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 11 сентября, 13:00

Что: Лекция диетолога Натальи Самойловой

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 11 сентября, 19:00

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Фото: архив “ОЖ”