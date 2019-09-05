Афиша бесплатных событий Одессы 5-11 сентября

Подборка городских мероприятий на ближайшие дни.
Что: Велоутро в Лузановке
Где: Сбор у памятника Суворову
Когда: Каждое утро 6:00
Что: Статус и роль женщины в обществе древнего Израиля
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 8 сентября, 15:00
Что: Трансляция оперы “Царь Эдип/Симфония псалмов”
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 9 сентября, 19:00
Что: Открытие выставки “Веселый мудрец” к 250 летию Ивана Котляревского
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 11 сентября, 13:00
Что: Лекция диетолога Натальи Самойловой
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 11 сентября, 19:00
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Фото: архив “ОЖ”
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