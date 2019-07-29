Афиша бесплатных событий Одессы 29 июля – 1 августа

Подборка бесплатных событий в Одессе на ближайшие дни.

Что: Велоутро в Лузановке

Где: Сбор у памятника Суворову

Когда: Каждое утро 6:00

Что: Тесты на ВИЧ и гепатит С

Где: Фонтанская дорога 30/32, КНП N3

Когда: Каждый день 8:00-18:00

Что: Романтический каток

Где: Парк Шевченко, Суворовская аллея

Когда: Каждый день, 11:00-22:00

Что: Лекция Виктора Досенко “Бессмертие”

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 29 июля, 18:00

Что: Йога с Сашей Фоминцевой

Где: Трасса здоровья, Скалодром

Когда: 29-31 июля, 19:00

Регистрация 067 650 02 80

Что: Премьера фильма “К Николь” (18+)

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 29 июля, 21:00

Что: Проект сумского художника Константина Аленинского «Урочище Бурлюк»

Где: Маразлиевская, 7 , Всемирный клуб одесситов

Когда: 30 июля, 14:00

Что: Открытие выставки “Посещение Одессы легендарного китайского художника”

Где: Приморская, 15/17 Underpub

Когда: 30 июля, 18:00

Что: Презентация изданий “Флаг Победы” и “Я видел Чернобыль”

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 31 июля, 17:00

Что: Танцы в Стамбульском парке

Где: Стамбульский парк

Когда: 31 июля, 18:30

Что: Презентация книги поэзии Любомира Серняка

Где: Екатерининская, 2, Книгарня Старого Лева

Когда: 31 июля, 19:00

Что: Лекция Дмитрия Быкова «Одесская литературная школа: Катаев, Ильф и Петров, Бабель и другие»

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 31 июля, 20:00

Благотворительный взнос

Что: Книжные события: “Зеленая волна” и “Корнейчуковский фестиваль”

Где: Парк Шевченко, Центральная аллея

Когда: 1-4 августа, 10:00-20:00

Что: Открытие выставки “25 немецких историй”

Где: Ланжероновская, 24-а, Выставочный зал Одесского историко-краеведческого музея

Когда: 1 августа, 15:00

Что: Лекция для детей 8+ “Балерины Дега”

Где: Вице-адмирала Жукова 17/19, ЦеХаб

Когда: 1 августа, 19:00

Бесплатный билет по ссылке

Что: Выставка “За гранью”

Где: Французский бульвар, 33, Киностудия, 4 этаж, Галерея М

Когда: 1 августа, 19:00