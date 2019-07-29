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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 29 июля – 1 августа

Афиша бесплатных событий Одессы 29 июля – 1 августа

Подборка бесплатных событий в Одессе на ближайшие дни.

Что: Велоутро в Лузановке
Где: Сбор у памятника Суворову
Когда: Каждое утро 6:00

Что: Тесты на ВИЧ и гепатит С
Где: Фонтанская дорога 30/32, КНП N3
Когда: Каждый день 8:00-18:00

Что: Романтический каток
Где: Парк Шевченко, Суворовская аллея
Когда: Каждый день, 11:00-22:00

Что: Лекция Виктора Досенко “Бессмертие”
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 29 июля, 18:00

Что: Йога с Сашей Фоминцевой
Где: Трасса здоровья, Скалодром
Когда: 29-31 июля, 19:00
Регистрация 067 650 02 80

Что: Премьера фильма “К Николь” (18+)
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 29 июля, 21:00

Что: Проект сумского художника Константина Аленинского «Урочище Бурлюк»
Где: Маразлиевская, 7 , Всемирный клуб одесситов
Когда: 30 июля, 14:00

Что: Открытие выставки “Посещение Одессы легендарного китайского художника”
Где: Приморская, 15/17 Underpub
Когда: 30 июля, 18:00

Что: Презентация изданий “Флаг Победы” и “Я видел Чернобыль”
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 31 июля, 17:00

Что: Танцы в Стамбульском парке
Где: Стамбульский парк
Когда: 31 июля, 18:30

Что: Презентация книги поэзии Любомира Серняка
Где: Екатерининская, 2, Книгарня Старого Лева
Когда: 31 июля, 19:00

Что: Лекция Дмитрия Быкова «Одесская литературная школа: Катаев, Ильф и Петров, Бабель и другие»
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 31 июля, 20:00
Благотворительный взнос

Что: Книжные события: “Зеленая волна” и “Корнейчуковский фестиваль”
Где: Парк Шевченко, Центральная аллея
Когда: 1-4 августа, 10:00-20:00

Что: Открытие выставки “25 немецких историй”
Где: Ланжероновская, 24-а, Выставочный зал Одесского историко-краеведческого музея
Когда: 1 августа, 15:00

Что: Лекция для детей 8+ “Балерины Дега”
Где: Вице-адмирала Жукова 17/19, ЦеХаб
Когда: 1 августа, 19:00
Бесплатный билет по ссылке

Что: Выставка “За гранью”
Где: Французский бульвар, 33, Киностудия, 4 этаж, Галерея М
Когда: 1 августа, 19:00

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