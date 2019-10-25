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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 25-27 октября

Афиша бесплатных событий Одессы 25-27 октября

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Happy Halloween Day
Где: пр. Небесной Сотни,2, City Center
Когда: 26 октября, 16:00-21:00

Что: Выставка Владимира Стрельникова
Где: Леонтовича, 5, Музей современного искусства
Когда: 26 октября, 17:00

Что: Halloween Fontan Sky
Где: Семафорный пер.4, т.ц. Fontan Sky
Когда: 26 октября, 19:00-21:00

Что: День открытых дверей в Одесском художественном музее
Где: Софиевская, 5а
Когда: 27 октября, 10:30-17:30

Что: Концерт Возвращение украинской классики
Где: Ришельевская, 33, Urban music hall
Когда: 27 октября, 12:00

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Марина Завгороднюк
Марина ЗавгороднюкПРОФИЛЬ
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