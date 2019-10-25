Афиша бесплатных событий Одессы 25-27 октября

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Happy Halloween Day

Где: пр. Небесной Сотни,2, City Center

Когда: 26 октября, 16:00-21:00

Что: Выставка Владимира Стрельникова

Где: Леонтовича, 5, Музей современного искусства

Когда: 26 октября, 17:00

Что: Halloween Fontan Sky

Где: Семафорный пер.4, т.ц. Fontan Sky

Когда: 26 октября, 19:00-21:00

Что: День открытых дверей в Одесском художественном музее

Где: Софиевская, 5а

Когда: 27 октября, 10:30-17:30

Что: Концерт Возвращение украинской классики

Где: Ришельевская, 33, Urban music hall

Когда: 27 октября, 12:00