Афиша бесплатных событий Одессы 24-27 января

На этой неделе одесские музеи и галереи приглашают в мир прекрасного. По традиции вход на открытие – бесплатный.
Что: Открытие выставки Павла Макова
Где: Софиевская, 5, Художественный музей
Когда: 24 января, 15:00
Что: Выставка «Театрально-масочный режим»
Где: Польская, 19, Музей Блещунова
Когда: 25 января, 15:00
Что: Открытие выставки Art of prefab
Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
Когда: 25 января, 19:00
Что: Онлайн-дискуссия «Как формируется сообщество при сопротивлении?»
Где: Онлайн
Когда: 27 января, 19:00
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