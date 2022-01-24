Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 24-27 января

Афиша бесплатных событий Одессы 24-27 января

На этой неделе одесские музеи и галереи приглашают в мир прекрасного. По традиции вход на открытие – бесплатный.

Рецепты

Что: Открытие выставки Павла Макова

Где: Софиевская, 5, Художественный музей

Когда: 24 января, 15:00

 

Что: Выставка «Театрально-масочный режим»

Где: Польская, 19, Музей Блещунова

Когда: 25 января, 15:00

выставка в музее Блещунова 25 января 2022

Что: Открытие выставки Art of prefab

Где: Городской сад, галерея ArtOdessa

Когда: 25 января, 19:00

 

Что: Онлайн-дискуссия «Как формируется сообщество при сопротивлении?»

Где: Онлайн

Когда: 27 января, 19:00

онлайн-дискуссия

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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