Афиша бесплатных событий Одессы 22 – 24 марта

Подборка бесплатных мероприятий в городе на ближайшие дни.
Что: Открытие скульптуры Михаила Ревы
Где: Пастера, 13, Научная библиотека
Когда: 22 марта, 13:00
Что: День открытых дверей в Южном оперативном территориальном объединении Нацгвардии
Где: Люстдорфская дорога, 7
Когда: 22 марта, 13:00-15:00
Что: Как с улыбкой финишировать 185 км за сутки
Где: Ришельевская, 32, Адреналин
Когда: 22 марта, 17:30
Что: Лекция поэта Галины Могильницкой о Тарасе Шевченко
Где: Троицкая 49/51, библиотека Грушевского
Когда: 22 марта, 17:00
Что: Красная дорожка украинских звезд
Где: Театр оперы и балета
Когда: 22 марта, 17:00-19:00
Что: Мастер класс музыканта мультиинструменталиста Михаила Балоги
Где: Пушкинская, 75, More Music Club
Когда: 22 марта, 18:00
Что: Презентация книги Дины Велесовой “Время четырех шансов”
Где: Коблевская, 40, Alliance Française Odessa
Когда: 22 марта, 18:00
Что: Открытый микрофон
Где: Софиевская, 28, Полезные белки
Когда: 22 марта, 18:00
Free donations
Что: The Lovers / Вечер любимых хитов
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 22 марта, 20:00
Что: Субботник на склонах
Где: Обсерваторный пер/Черноморская
Когда: 23 марта, 10:30
Что: День поэзии на английском
Где: Пастера, 13, Odesa Window on America Center
Когда: 13 марта, 11:00
Что: Завтрак с Машей Целоевой
Где: Ришельевская, 33, Daily
Когда: 23 марта,11:00
Что: Концерт “Весеннее настроение”
Где: Тираспольская, 20, Детская музыкальная школа №2
Когда: 23 марта, 12:00
Что: Высадка аллеи сирени на 411 батарее
Где: парк 411 батареи, площадка автокино
Когда: 23 марта, 12:00
Что: Семейный фестиваль Дискотека 2000-х
Где: Фонтанка, ТЦ Ривьера
Когда: 23 марта,14:00
Что: Weekend на Дерибасовской
Где: Ярмарка на Дерибасовской
Когда: 23 марта, 17:00
Что: Всеукраинская акция “Тихая вечеринка в Научной библиотеке”
Где: Пастера, 13, Научная библиотека
Когда: 23 марта, 18:00
При себе иметь наушники и смартфон!
Что: Мастер класс Евгения Матюшко по созданию современного коллажа
Где: Пушкинская, 75, More Music Club
Когда: 23 марта, 18:00
Что: Кинопоказ украинских короткометражек
Где: Троицкая, 34, Open Space
Когда: 23 марта, 18:00
Free donation
Что: Толока в Летнем театре
Где: Горсад, Летний театр
Когда: 24 марта, 11:00
Что: Лекция “Археология эры Инстаграма”
Где: Королева, 46, детская библиотека
Когда: 24 марта, 14:00
Что: Благотворительный концерт “Отражения в звуках”
Где: Пушкинская, 9, Музей Пушкина
Когда: 24 марта, 14:00
Free donations
Что: Поэтические чтения “Старые добрые времена”
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 24 марта, 15:00
Что: Научно-популярные лекции
Где: Троицкая, 49/51, библиотека Грушевского
Когда: 24 марта, 16:15
Что: Творческий вечер “Поговорим об Олеше”
Где: Греческая, 48-а, ТЮЗ
Когда: 24 марта, 17:00
Что: Музыкально театральное представление “Четыре традиции мандолины в Греции”
Где: Пастера, 15, Украинский театр
Когда: 24 марта, 19:00
Бесплатный билет – Красный переулок, 20, Греческий культурный центр
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