Афиша бесплатных событий Одессы 22 – 24 марта

Подборка бесплатных мероприятий в городе на ближайшие дни.

Что: Открытие скульптуры Михаила Ревы

Где: Пастера, 13, Научная библиотека

Когда: 22 марта, 13:00

Что: День открытых дверей в Южном оперативном территориальном объединении Нацгвардии

Где: Люстдорфская дорога, 7

Когда: 22 марта, 13:00-15:00

Что: Как с улыбкой финишировать 185 км за сутки

Где: Ришельевская, 32, Адреналин

Когда: 22 марта, 17:30

Что: Лекция поэта Галины Могильницкой о Тарасе Шевченко

Где: Троицкая 49/51, библиотека Грушевского

Когда: 22 марта, 17:00

Что: Красная дорожка украинских звезд

Где: Театр оперы и балета

Когда: 22 марта, 17:00-19:00

Что: Мастер класс музыканта мультиинструменталиста Михаила Балоги

Где: Пушкинская, 75, More Music Club

Когда: 22 марта, 18:00

Что: Презентация книги Дины Велесовой “Время четырех шансов”

Где: Коблевская, 40, Alliance Française Odessa

Когда: 22 марта, 18:00

Что: Открытый микрофон

Где: Софиевская, 28, Полезные белки

Когда: 22 марта, 18:00

Free donations

Что: The Lovers / Вечер любимых хитов

Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall

Когда: 22 марта, 20:00

Что: Субботник на склонах

Где: Обсерваторный пер/Черноморская

Когда: 23 марта, 10:30

Что: День поэзии на английском

Где: Пастера, 13, Odesa Window on America Center

Когда: 13 марта, 11:00

Что: Завтрак с Машей Целоевой

Где: Ришельевская, 33, Daily

Когда: 23 марта,11:00

Что: Концерт “Весеннее настроение”

Где: Тираспольская, 20, Детская музыкальная школа №2

Когда: 23 марта, 12:00

Что: Высадка аллеи сирени на 411 батарее

Где: парк 411 батареи, площадка автокино

Когда: 23 марта, 12:00

Что: Семейный фестиваль Дискотека 2000-х

Где: Фонтанка, ТЦ Ривьера

Когда: 23 марта,14:00

Что: Weekend на Дерибасовской

Где: Ярмарка на Дерибасовской

Когда: 23 марта, 17:00

Что: Всеукраинская акция “Тихая вечеринка в Научной библиотеке”

Где: Пастера, 13, Научная библиотека

Когда: 23 марта, 18:00

При себе иметь наушники и смартфон!

Что: Мастер класс Евгения Матюшко по созданию современного коллажа

Где: Пушкинская, 75, More Music Club

Когда: 23 марта, 18:00

Что: Кинопоказ украинских короткометражек

Где: Троицкая, 34, Open Space

Когда: 23 марта, 18:00

Free donation

Что: Толока в Летнем театре

Где: Горсад, Летний театр

Когда: 24 марта, 11:00

Что: Лекция “Археология эры Инстаграма”

Где: Королева, 46, детская библиотека

Когда: 24 марта, 14:00

Что: Благотворительный концерт “Отражения в звуках”

Где: Пушкинская, 9, Музей Пушкина

Когда: 24 марта, 14:00

Free donations

Что: Поэтические чтения “Старые добрые времена”

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 24 марта, 15:00

Что: Научно-популярные лекции

Где: Троицкая, 49/51, библиотека Грушевского

Когда: 24 марта, 16:15

Что: Творческий вечер “Поговорим об Олеше”

Где: Греческая, 48-а, ТЮЗ

Когда: 24 марта, 17:00

Что: Музыкально театральное представление “Четыре традиции мандолины в Греции”

Где: Пастера, 15, Украинский театр

Когда: 24 марта, 19:00

Бесплатный билет – Красный переулок, 20, Греческий культурный центр

Подробнее обо всех мероприятиях – на нашей странице в ФБ.