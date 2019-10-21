Афиша бесплатных событий Одессы 21-24 октября

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия, пляж

Когда: Каждый день 7:00-9:00

Запись +38(063) 22-99-447

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Что: Открытие музея Эмиля Гилельса

Где: Маяковского, 4/1, музыкальная школа N1

Когда: 21 октября, 15:00

Что: Мастер класс “Буллинг, как его избежать”

Где: Лермонтовский, 13, Каритас

Когда: 21 октября, 18:00

Регистрация

Что: Кинопоказ “За ветром”

Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall

Когда: 21 октября, 19:00

Регистрация

Что: Презентация игры. Собери коллекцию, создай музей

Где: Польская, 19, музей Блещунова

Когда: 22 октября, 15:00

Что: Одесса глазами мальчика и солдата

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 22 октября, 13:00

Что: Дискуссия о новой музейной экспозиции

Где: Леонтовича, 5, Музей современного искусства

Когда: 23 октября, 19:00

Что: Осенний бал королевы наук – физики!

Где: Пастера, 42, Физический факультет ОНУ им. Мечникова

Когда: 24 октября, 16:00-19:00

Что: Выставка “110 лет со Дня рождения Яниса Рицоса”

Где: Красный переулок, 20, Греческий культурный фонд

Когда: 24 октября, 16:00

Что: Фестиваль французской анимации

Где: Горсад, Летний театр, арт Одесса

Когда: 24-27 октября, 16:00