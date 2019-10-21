Афиша бесплатных событий Одессы 21-24 октября

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.
Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия, пляж
Когда: Каждый день 7:00-9:00
Запись +38(063) 22-99-447
+38(063) 22-99-448
+38(094) 95-40-229
Что: Открытие музея Эмиля Гилельса
Где: Маяковского, 4/1, музыкальная школа N1
Когда: 21 октября, 15:00
Что: Мастер класс “Буллинг, как его избежать”
Где: Лермонтовский, 13, Каритас
Когда: 21 октября, 18:00
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Что: Кинопоказ “За ветром”
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 21 октября, 19:00
Регистрация
Что: Презентация игры. Собери коллекцию, создай музей
Где: Польская, 19, музей Блещунова
Когда: 22 октября, 15:00
Что: Одесса глазами мальчика и солдата
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 22 октября, 13:00
Что: Дискуссия о новой музейной экспозиции
Где: Леонтовича, 5, Музей современного искусства
Когда: 23 октября, 19:00
Что: Осенний бал королевы наук – физики!
Где: Пастера, 42, Физический факультет ОНУ им. Мечникова
Когда: 24 октября, 16:00-19:00
Что: Выставка “110 лет со Дня рождения Яниса Рицоса”
Где: Красный переулок, 20, Греческий культурный фонд
Когда: 24 октября, 16:00
Что: Фестиваль французской анимации
Где: Горсад, Летний театр, арт Одесса
Когда: 24-27 октября, 16:00