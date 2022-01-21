Афиша бесплатных событий Одессы 21-23 января

В эти выходные вас ждет много образовательных событий, в том числе по изучению английского языка – это киноклубы с обсуждением увиденного, и мультиязыковой разговорный клуб для взрослых. Так что не откладывайте это на будущее, учитесь и проводите хорошее время уже сегодня. Тем более что это – бесплатно.
Где: Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского, читальный зал, 2-й этаж
Когда: 21 января, 13:30
Что: Презентация фильма «Всеволод Змиенко. Две войны одного одессита”
Где: Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского
Когда: 21 января, 16:00
Что: Просмотр фильма на английском Dead Poets Society
Где: Греческая, 1А, American House
Когда: 21 января, 18:30
Регистрация: здесь
Что: Забег Единства
Где: Парк Шевченко, за памятником
Когда: 22 января, 8:45
Где: Приморский бульвар
Когда: 22 января, 12:00
Что: День рожденья Толкина. Просмотр фильма «Хоббит»
Где: Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского, читальный зал, 2-й этаж
Когда: 22 января, 14:00
Что: Киноклуб по-английски “GONE GIRL”
Где: Пастера, 13, Научная библиотека
Когда: 22 января, 14:00
Что: Презентация проекта «Причастные»
Где: Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского
Когда: 22 января, 16:00
Что: Встреча с узником гетто Виктором Сабулисом
Где: Малая Арнаутская 111, Музей Холокоста
Когда: 23 января, 14:00
Регистрация здесь
Что: Multilingual Speaking Club
Где: Ришельевская, 33, Happy Wine
Когда: 23 января 18:00
Что: Творческий вечер Бориса Херсонского
Где: онлайн Meeting ID: 540 224 0080
Когда: 23 января, 19:00
Фото с Facebook-страниц мероприятий
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