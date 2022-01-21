Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 21-23 января

В эти выходные вас ждет много образовательных событий, в том числе по изучению английского языка – это киноклубы с обсуждением увиденного, и мультиязыковой разговорный клуб для взрослых. Так что не откладывайте это на будущее, учитесь и проводите хорошее время уже сегодня. Тем более что это – бесплатно.

Рецепты

Что: День рождения Толкина

Где: Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского, читальный зал, 2-й этаж

Когда: 21 января, 13:30

 

Что: Презентация фильма «Всеволод Змиенко. Две войны одного одессита”

Где: Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского

Когда: 21 января, 16:00

афиша, презентация книги

Что: Просмотр фильма на английском Dead Poets Society

Где: Греческая, 1А, American House

Когда: 21 января, 18:30

Регистрация: здесь

презентация фильма

Что: Забег Единства

Где: Парк Шевченко, за памятником

Когда: 22 января, 8:45

 

Что: День Соборности Украины

Где: Приморский бульвар

Когда: 22 января, 12:00

День Соборности в Одессе

Что: День рожденья Толкина. Просмотр фильма «Хоббит»

Где: Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского, читальный зал, 2-й этаж

Когда: 22 января, 14:00

 

Что: Киноклуб по-английски “GONE GIRL”

Где: Пастера, 13, Научная библиотека

Когда: 22 января, 14:00

 

Что: Презентация проекта «Причастные»

Где: Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского

Когда: 22 января, 16:00

 

Что: Встреча с узником гетто Виктором Сабулисом

Где: Малая Арнаутская 111, Музей Холокоста

Когда: 23 января, 14:00

Регистрация здесь

 

Что: Multilingual Speaking Club

Где: Ришельевская, 33, Happy Wine

Когда: 23 января 18:00

афиша, разговорный клуб

Что: Творческий вечер Бориса Херсонского

Где: онлайн Meeting ID: 540 224 0080

Когда: 23 января, 19:00

афиша, Борис Херсонский

Фото с Facebook-страниц мероприятий

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Афиша бесплатных событий Одессы 17-20 января
    Афиша бесплатных событий Одессы 17-20 января

    Активная и деловая жизнь снова возвращается в нашу обыденность. И это чувствуется, если посмотреть на нашу афишу бесплатных событий. На этой неделе много образовательных лекций и мастер-классов, которые пройдут как онлайн, так и офлайн. Поэтому записывайте и не пропустите самые полезные и интересные из них.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афіша безкоштовних подій Одеси 15 — 16 січня
    Афіша безкоштовних подій Одеси 15 — 16 січня

    Зовсім непомітно підкралася середина зими. Залишилось ще трохи – і прийде весна. А поки гріємось теплом глінтвейну, увагою близьких та цікавими та безкоштовними подіями.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афіша безкоштовних подій Одеси 11 — 13 січня
    Афіша безкоштовних подій Одеси 11 — 13 січня

    Поступово входимо до звичного робочого ритму. Але це не означає, що потрібно забути про події для душі. Більш того, ми вже привітали із святами друзів та рідних, тож є час зайнятися собою та самоосвітою. Саме для вас ми і підготували цей перелік цікавих та безкоштовних подій. 

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афіша безкоштовних подій Одеси 7-9 січня
    Афіша безкоштовних подій Одеси 7-9 січня

    Перші вихідні року. Різдво. На вулиці гарна сонячна погода. Чудовий привід, щоб провести час з родиною та близькими. Скористайтесь цим та насолоджуйтесь моментом, адже наступні святкові дня на нас чекають лише за два місяці.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Самые ожидаемые события 2022 года
    Самые ожидаемые события 2022 года

    Вот мы и попрощались со сложным 2021 годом. Наступил 2022-й. Мы не знаем, каким он будет, но можем быть уверены: нас ждут множество заметных событий в эти 12 месяцев. Хотя и сложностей не избежать. Мировая экономика продолжает страдать от последствий пандемии, да и сам ковид еще не побежден. Обостряется противостояние между США и Китаем. Европу ждет бурный политический год, а Россия наращивает агрессию вокруг Украины.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить