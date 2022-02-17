Афиша бесплатных событий Одессы 18-20 февраля

В эти выходные у вас будет масса поводов, чтобы выйти из дома – поплавать вместе с моржами на Ланжероне, сходить на марш патриотов, встретиться с писателем, купить книгу из его рук… И еще многое можно спланировать. Изучайте афишу бесплатных событий и не скучайте!
Где: Онлайн
Когда: 18 февраля, 13:00
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Что: Всемирная тихая акция «Ангелы памяти»
Где: Троицкая, 49/51, библиотека Грушевского
Когда: 18 февраля, 11:00
Что: Разговорный английский клуб
Где: Троицкая, 49/51, библиотека Грушевского
Когда: 19 февраля, 12:00
Что: Писатель за прилавком. Валерий Пузик
Где: Екатерининская, 77, Книжный магазин-кофейня
Когда: 19 февраля, 16:00-19:00
Что: Полосатый заплыв
Где: Ланжерон
Когда: 20 февраля, 11:00
Что: Марш единства
Где: Соборная площадь
Когда: 20 февраля, 12:00
Что: Вечер поэзии «Гола правда»
Где: Греческая, 35, Бар «Стакан»
Когда: 20 февраля, 23:00.
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