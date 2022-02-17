Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 18-20 февраля

Афиша бесплатных событий Одессы 18-20 февраля

В эти выходные у вас будет масса поводов, чтобы выйти из дома – поплавать вместе с моржами на Ланжероне, сходить на марш патриотов, встретиться с писателем, купить книгу из его рук… И еще многое можно спланировать. Изучайте афишу бесплатных событий и не скучайте!

Рецепты

Что: Благодарны за свободу

Где: Онлайн

Когда: 18 февраля, 13:00

Регистрация здесь

 

Что: Всемирная тихая акция «Ангелы памяти»

Где: Троицкая, 49/51, библиотека Грушевского

Когда: 18 февраля, 11:00

 

Что: Разговорный английский клуб

Где: Троицкая, 49/51, библиотека Грушевского

Когда: 19 февраля, 12:00

 

Что: Писатель за прилавком. Валерий Пузик

Где: Екатерининская, 77, Книжный магазин-кофейня

Когда: 19 февраля, 16:00-19:00

 

Что: Полосатый заплыв

Где: Ланжерон

Когда: 20 февраля, 11:00

 

Что: Марш единства

Где: Соборная площадь

Когда: 20 февраля, 12:00

 

Что: Вечер поэзии «Гола правда»

Где: Греческая, 35, Бар «Стакан»

Когда: 20 февраля, 23:00.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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Цей матеріал також доступний українською

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