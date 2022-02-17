Афиша бесплатных событий Одессы 18-20 февраля

Несостоявшееся вторжение: украинцы заполонили Сеть шутками и мемами Все таки наш народ непобедим! А как еще объяснить то факт, что несмотря на охватившую весь мир панику по поводу скорого полномасштабного вторжения России в Украину и множество настораживающих новостей, многие украинцы воспринимают ситуацию с юмором и находят позитив в море, казалось бы, отнюдь не радостной информации. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Сёма идет на свидание Сегодняшний день, 16 февраля, «Одесская жизнь» советует провести в позитивном настроении и обязательно порадовать своих близких приятным сюрпризом. А для «зарядки» предлагаем вашему вниманию забавный анекдот про незадачливого Сёму и его рачительную маму. ПОДРОБНЕЕ