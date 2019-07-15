Афиша бесплатных событий Одессы 15-18 июля

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.
Что: Кинопоказ “Завтрак у Тиффани”
Где: Парк Шевченко, поляна у “Ракушки”, Романтический кинотеатр
Когда: 15 июля, 20:45
Что: Танцы в Стамбульском парке
Где: Стамбульский парк
Когда: 16 июля, 18:30
Что: Рассказ о наследии архитектора Минкуса
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 16 июля, 19:30
Благотворительный взнос
Что: Кинопоказ “27 свадеб”
Где: Парк Шевченко, поляна у “Ракушки”, Романтический кинотеатр
Когда: 16 июля, 20:45
Что: Йога в парке
Где: Парк Победы
Когда: 17-24 июля, 7:00
Добровольное пожертвование
Что: Открытие фотовыставки “Ломкая память. Фотоархив Леонида Бурлаки”
Где: Красный переулок, 1-а, Греческий культурный фонд
Когда: 17 июля, 18:00
Что: Кинопоказ “Признание”
Где: Парк Шевченко, поляна у “Ракушки”, Романтический кинотеатр
Когда: 17 июля, 20:45
Что: Кинопоказ “Утренний подъем”
Где: Парк Шевченко, поляна у “Ракушки”, Романтический кинотеатр
Когда: 18 июля, 20:45
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