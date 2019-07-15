Афиша бесплатных событий Одессы 15-18 июля

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Кинопоказ “Завтрак у Тиффани”

Где: Парк Шевченко, поляна у “Ракушки”, Романтический кинотеатр

Когда: 15 июля, 20:45

Что: Танцы в Стамбульском парке

Где: Стамбульский парк

Когда: 16 июля, 18:30

Что: Рассказ о наследии архитектора Минкуса

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 16 июля, 19:30

Благотворительный взнос

Что: Кинопоказ “27 свадеб”

Где: Парк Шевченко, поляна у “Ракушки”, Романтический кинотеатр

Когда: 16 июля, 20:45

Что: Йога в парке

Где: Парк Победы

Когда: 17-24 июля, 7:00

Добровольное пожертвование

Что: Открытие фотовыставки “Ломкая память. Фотоархив Леонида Бурлаки”

Где: Красный переулок, 1-а, Греческий культурный фонд

Когда: 17 июля, 18:00

Что: Кинопоказ “Признание”

Где: Парк Шевченко, поляна у “Ракушки”, Романтический кинотеатр

Когда: 17 июля, 20:45

Что: Кинопоказ “Утренний подъем”

Где: Парк Шевченко, поляна у “Ракушки”, Романтический кинотеатр

Когда: 18 июля, 20:45