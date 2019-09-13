Афиша бесплатных событий на 13-15 сентября

Подборка бесплатных событий на ближайшие дни.
Что: Презентация детской книги Елены Дукельской “Чудесная Юла”
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 13 сентября, 16:00
Что: Осенний Уик-енд
Где: Парк Горького
Когда: 14-15 сентября
Что: Этно-фестиваль “Чумацькый шлях”
Где: Куяльник, с. Корсунцы
Когда: 14 сентября, 12:00-23:00
Будут работать бесплатные автобусы
Что: Фотопроект “Інша мова”
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 14 сентября, 16:00
Что: Танцевальные вечера
Где: Парк Горького
Когда: 14 сентября, 19:00
Что: Гамак пати для велосипедистов
Где: Встреча, Крымский бульвар, фонтан
Когда: 15 сентября, 9:00
Что: Субботник “За чистый город”
Где: Парк Шевченко, Ланжероновская арка
Когда: 15 сентября, 11:00
Что: Новый орган в костеле
Где: Екатерининская, 33, Римо-Католический костел
Когда: 15 сентября, 12:00
Что: Персональная выставка фотографа Игоря Горы
Где: Канатная 27/1, 4City
Когда: 15 сентября, 11:00 (до 15 октября)
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