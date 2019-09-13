Афиша бесплатных событий на 13-15 сентября

Подборка бесплатных событий на ближайшие дни.

Что: Презентация детской книги Елены Дукельской “Чудесная Юла”

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 13 сентября, 16:00

Что: Осенний Уик-енд

Где: Парк Горького

Когда: 14-15 сентября

Что: Этно-фестиваль “Чумацькый шлях”

Где: Куяльник, с. Корсунцы

Когда: 14 сентября, 12:00-23:00

Будут работать бесплатные автобусы

Что: Фотопроект “Інша мова”

Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall

Когда: 14 сентября, 16:00

Что: Танцевальные вечера

Где: Парк Горького

Когда: 14 сентября, 19:00

Что: Гамак пати для велосипедистов

Где: Встреча, Крымский бульвар, фонтан

Когда: 15 сентября, 9:00

Что: Субботник “За чистый город”

Где: Парк Шевченко, Ланжероновская арка

Когда: 15 сентября, 11:00

Что: Новый орган в костеле

Где: Екатерининская, 33, Римо-Католический костел

Когда: 15 сентября, 12:00

Что: Персональная выставка фотографа Игоря Горы

Где: Канатная 27/1, 4City

Когда: 15 сентября, 11:00 (до 15 октября)