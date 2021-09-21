Афиша бесплатных событий Одессы 21-23 сентября

Література та Джаз. Жадан та сучасний театр. Під такими гаслами пройде цей тиждень в Одесі.
Два великих міжнародних фестивалі – Літературний та Джазовий відбудуться на майданчиках міста. Подіїї поступово переносяться в зали, але лекції в Зеленому театрі ще запрошують схопити останні помірні осінні дні.
Що: Выставка живописи и графики из личной коллекции Юрия Кузнецова
Де: Горсад, Літний театр, галерея ArtOdessa
Коли: 21 вересня, 17:00
Що: Творча зустріч з Олександром Лозовським
Де: Маразліївська, 7, ВКО
Коли: 21 вересня, 18:00
Що: Лекція: Рослини майбутнього
Де: Парк Шевченка, Зелений театр
Коли: 21 вересня, 19:00
Що: Міжнародний літературний фестиваль
Де: Сабанєєв міст, 4 Будинок вчених
Коли: 22-26 вересня
https://www.facebook.com/InternationalesLiteraturfestivalOdessa
Що: Вистава Norway.Today
Де: Пастера, 15, Український театр
Коли: 22 вересня, 18:00
Реєстрація https://forms.gle/kj1bwBotRzLBvFCQ9
Що:Лекція “Солодке Середньовіччя”
Де: онлайн https://fb.me/e/60Yl9cFPU
Коли: 22 вересня, 19:30
Що: Концерт “Жадан і собаки”
Де: Пастера, 15, Український театр
Коли: 22 вересня, 20:00
Що: Лекція “Дада”
Де: Парк Шевченка, Зелений театр,
Коли: 22 вересня, 19:00
Що: Лекція “Європейські програми цифрових інновацій”
Де: Грецька, 1-а, Дія-бізнес
Коли: 21 вересня, 14:00
Реєстрація https://forms.gle/vDZJWeNaVXhDBoxt6