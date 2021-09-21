Афиша бесплатных событий Одессы 21-23 сентября

Афиша бесплатных событий Одессы 18-19 сентября Бабине літо в Одесі. Тиха, неспішна пора. Саме в такому ритмі можна встигнути відвідати всі безкоштовні події які відбудуться цими вихідними. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій Одеси 10-12 вересня Вересень – час м’якого тепла, комфорту та насолоди. На вулиці ще достатньо тепло, щоб проводити на відкритих майданчиках багатогодинні події. Отже не пропустіть в ці дні великі опен-ейр концерти за участю великих скрипалів та балетних танцорів. У неділю цілий день біля Потьомкінських сходах пройде свято спорту. Ну а тих, хто любить затишок, запрошуємо на відкриття художніх виставок та презентації книжок. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій міста 3-5 серпня Перші вихідні осені. Які вони будуть? Можливо, не такими теплими, як ми вже звикли. Але все одно веселими та цікавими, адеж культурних подій в вересні лише більшає.

Одеса відсвяткувала День міста, але культурні події залишаються незмінними. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій Одеси 27-29 серпня Останні вихідні цього короткого літа. Ми вважаємо що їх треба зустріти ярко! Тільки подивіться на цю підбірку безкоштовних подій: тут і презентації книг, і відкриття виставок. Безліч музичних подій – від року до органної музики. А ще – два паради: прайд та рудих. Саме в ці дні Одеса починає святкування Дня Міста, яке триватиме до 5 вересня. Отже, куди, піти, що обрати, до кого долучитися і чим наповнювати власне життя – вирішувати тільки вам! ПОДРОБНЕЕ