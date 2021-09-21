Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 21-23 сентября

Афиша бесплатных событий Одессы 21-23 сентября

Література та Джаз. Жадан та сучасний театр. Під такими гаслами пройде цей тиждень в Одесі.

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Два великих міжнародних фестивалі – Літературний та Джазовий відбудуться на майданчиках міста. Подіїї поступово переносяться в зали, але лекції в Зеленому театрі ще запрошують схопити останні помірні осінні дні.

 

Що: Выставка живописи и графики из личной коллекции Юрия Кузнецова

Де: Горсад, Літний театр, галерея ArtOdessa

Коли: 21 вересня, 17:00

https://fb.me/e/429GU23tv

 

Що: Творча зустріч з Олександром Лозовським

Де: Маразліївська, 7, ВКО

Коли: 21 вересня, 18:00

https://fb.me/e/UmZGx0uw

 

Що: Лекція: Рослини майбутнього

Де: Парк Шевченка, Зелений театр

Коли: 21 вересня, 19:00

https://fb.me/e/3lBV437h7

 

Що: Міжнародний літературний фестиваль

Де: Сабанєєв міст, 4 Будинок вчених

Коли: 22-26 вересня

https://www.facebook.com/InternationalesLiteraturfestivalOdessa

 

Що: Вистава Norway.Today

Де: Пастера, 15, Український театр

Коли: 22 вересня, 18:00

Реєстрація https://forms.gle/kj1bwBotRzLBvFCQ9

https://fb.me/e/1eAvwGw4v

 

Що:Лекція “Солодке Середньовіччя”

Де: онлайн https://fb.me/e/60Yl9cFPU

Коли: 22 вересня, 19:30

 

Що: Концерт “Жадан і собаки”

Де: Пастера, 15, Український театр

Коли: 22 вересня, 20:00

https://fb.me/e/1jaJQTeH4

 

Що: Лекція “Дада”

Де: Парк Шевченка, Зелений театр,

Коли: 22 вересня, 19:00

https://fb.me/e/3YkfB2RyP

 

Що: Лекція “Європейські програми цифрових інновацій”

Де: Грецька, 1-а, Дія-бізнес

Коли: 21 вересня, 14:00

Реєстрація https://forms.gle/vDZJWeNaVXhDBoxt6

https://fb.me/e/LkVmqWex

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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