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Новости Одессы и Одесской области

Администрацию нацпарка под Одессой подозревают в нецелевой растрате государственных денег

Администрацию нацпарка под Одессой подозревают в нецелевой растрате государственных денег

Недавно инспекторы Госаудитслужбы провели проверку в Нижнеднестровском национальном природном парке, расположенном в границах Белгород-Днестровского, Беляевского и Овидиопольского районов.

Его администрации пару лет назад выделили 4,4 миллиона гривен из госказны. За эти деньги там должны были купить офисное здание, чтобы обустроить кабинеты для сотрудников и служебные помещения.

Об этом сообщает пресс-служба Южного офиса Госаудитслужбы.

Однако проверка показала, что вместо этого руководство парка приобрело недостроенный жилой дом с хозяйственными пристройками.

Факты, собранные во время инспекции, пережали в прокуратуру. Администрацию парка подозревают в нецелевой растрате государственных средств.

Фото: restplace.com.ua

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