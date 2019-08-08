9 серпня декілька вулиць Одеси залишаться без водопостачання

Зокрема, відключення води відбуватиметься у Приморському районі.
Про це повідомляє «Інфоксводоканал».
Водопостачання припинять у зв’язку з необхідністю проведення аварійних робіт з ремонту водоводу діаметром 300 мм за адресою: вул. Академічна ріг пров. Курортного
Так, 9 серпня з 9:00 до 22:00 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:
– вул. Академічна, 28-32,
– вул. Генуезька, 1-5/3,
– Гагарінське плато,
– пров. Курортний,
– Французький бульвар, 48-66 і 83-85
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.
Фото: Твоє Місто
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