9 серпня декілька вулиць Одеси залишаться без водопостачання

Зокрема, відключення води відбуватиметься у Приморському районі.

Про це повідомляє «Інфоксводоканал».

Водопостачання припинять у зв’язку з необхідністю проведення аварійних робіт з ремонту водоводу діаметром 300 мм за адресою: вул. Академічна ріг пров. Курортного

Так, 9 серпня з 9:00 до 22:00 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

– вул. Академічна, 28-32,

– вул. Генуезька, 1-5/3,

– Гагарінське плато,

– пров. Курортний,

– Французький бульвар, 48-66 і 83-85

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

Фото: Твоє Місто