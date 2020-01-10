9-летний житель Одесской области заявил в полицию на родителей

Инцидент произошел в Измаильском районе.
Там 36-летняя женщина и ее 48-летний супруг регулярно обижали 9-летнего сына и 8-летнюю дочь.
Семейную пару даже несколько раз штрафовали за издевательство над детьми.
А не так давно глава семьи выпил и полез в драку с женой. При этом обое кричали и бранились в адрес детей.
Об этом рассказали в ГУНП в Одесской области.
Когда отец уже был готов наброситься на малышей с кулаками, малыш вырвался и позвонил в полицию.
Родителей забрали в отделение, где они объяснили, что ругали детей “в воспитательных целях”.
На них составили админпротоколы. Судьбу супругов решит суд.
Фото: ГУНП в Одесской области
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