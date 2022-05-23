Новости Одессы и Одесской области

89-й день войны в Украине: какова обстановка в горячих точках

89-й день войны в Украине: какова обстановка в горячих точках

Сегодня, в понедельник, 23 мая 2022 года, начались восемьдесят девятые сутки с начала российского военного вторжения в Украину и героического противостояния украинского народа рашистским захватчикам.
Об обстановке на фронте на утро сегодняшнего дня докладывает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По официальным данным, враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары по территории нашей страны. Кроме того, выросла интенсивность применения авиации в целях уничтожения критической инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий.

На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики осталась.

На Северском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей на Харьковском направлении и устанавливает блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.

Также рашисты готовятся возобновить наступление на Славянском направлении. Также враг предпринял попытку наступления в районе населенного пункта Довгенькое, но получил отпор наших сил обороны, понес потери и отступил.

На Донецком направлении враг не оставляет попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Лиманском направлении активных боевых действий не вел. Оккупанты обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Диброва.

На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении Северодонецка и вел штурмовые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении, рашисты при помощи артиллерии вели боевые действия в районе Александрополья, но наши силы обороны обстреляли позиции врага, который понес потери и отступил. Наступление в районах Липового и Триполья также не принесло врагу успеха.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях в Генштабе ВСУ отметили снижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах и обстреливает позиции украинских защитников. Были нанесены авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не проводил. Все его усилия сосредоточены на удержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Также велись обстрелы сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии.

На Бессарабском направлении на территории Приднестровского региона республики Молдова значительных перемещений личного состава и техники рф не фиксируется.

Понеся существенные потери в ходе боевых действий, враг вынужден снимать с хранения танки Т-62 для комплектования формируемых для отправки в Украину резервных батальонных тактических групп. Кроме того, для восполнения потерь вооружения и военной техники используется техника, ранее уже побывавшая в боях.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 11 атак врага, уничтожили 6 танков, 10 единиц боевой бронированной техники и 6 единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны на указанных направлениях сбили один беспилотник типа «Орлан-10» и вражеский самолет Су-25.

Авиационные и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили четыре вражеских крылатых ракеты.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить