84-й день войны: какова обстановка на фронте?

Начались 84-е сутки с начала российского военного вторжения в Украину. О ситуации на утро среды, 18 мая 2022 года, докладывает Генштаб Вооруженных сил Украины.

По данным ВСУ, враг ведет огонь вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком районе и на Славянском направлении, принимает меры для усиления наступательной группировки.

На других направлениях противник сосредоточивает основные усилия на содержании занятых ранее рубежей.

Продолжаются ракетные удары по военным и гражданским объектам на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории Беларуси.

Также враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и объектов гражданской инфраструктуры в приграничных населенных пунктах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Агрессор обстреливает из артиллерии населенные пункты Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

На Славянском направлении враг наступает на населенный пункт Довгенькое, развернув подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

Зафиксировано перемещение с территории российской федерации вооружения и военной техники.

На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокировки Лимана с севера.

На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области до 15-ти вертолетов.

В Мариуполе основные усилия враг сосредотачивает на блокировке наших подразделений в районе завода «Азовсталь» и продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для проведения наступления на Пологи – Орехов.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций. Оказывает огненное влияние на подразделения наших войск.

На Николаевском направлении для огневого поражения наших войск российские оккупанты развернули на огневых позициях до 10 батарей реактивной и 8 – ствольной артиллерии.

На Криворожском направлении российские войска проводили демонстративные действия, совершенствовали инженерное оборудование и пополняли запасы.

На Бессарабском направлении обстановка в Приднестровье остается напряженной и существенных изменений не претерпела.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ сбили 10 беспилотников оперативно-тактического уровня, а зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили один беспилотник и 4 крылатых ракеты.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты 12 атак врага, уничтожены 3 танка, 3 артиллерийские системы, 6 единиц боевой бронированной техники и 7 автомобилей противника.

Фото Генштаба ВСУ